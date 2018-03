Beech präsentieren ihr Video zur Single “Lovers”

Da ist es, das Video “Lovers” zur bald erscheinenden Single von Beech. “Lovers” ist ein wunderschönes romantisches Liebeslied, dass das Gefühl einfängt, dass alle frisch Verliebten wohl für sich beanspruchen: “We are just lovers like no others. I was just a half until I found you”.

Aktuell basteln Beech im sonnigen Kalifornien an ihrem Debütalbum. Mit ihrer ersten Single “Lovers”, die am 20. September erscheinen wird, liefern Beech die musiklaische Untermalung für den Ende September anlaufenden Animationsfilm “Keinohrhase und Zweiohrküken”.