New Arrival: Universal Music begrüßt die Band Beech

Einer von ihnen ist passionierter Musiker und von Beruf Männer-Model, der andere Produzenten und Songwriter. Und was passiert, wenn diese beiden die Köpfe zusammenstecken und gemeinsam an ein paar Song-Ideen tüfteln? Sie gründen, wie im Falle von Josh Beech und Oliver Som eine Band-eine Band mit dem Namen Beech.

Video-Premiere: Am 9. September präsentieren uns Beech den Clip zu ihrer Single “Lovers”

In ihrem Heimatland Großbritannien haben Beech bereits die EP “We Are The Masters Of Our Fate” veröffentlicht und aktuell basteln sie in Los Angeles an ihrem Debütalbum. Ihr Musik ist eine Mischung aus wohlklingenden Tönen, die von elektronisch angehauchtem Indie Rock bis zu beschaulichem Acoustic Folk, einfach alles umfasst. Mit hhre ersten Single “Lovers” liefern Beech die musiklaische Untermalung für den Ende September anlaufenden Animationsfilm “Keinohrhase und Zweiohrküken”. Weitere Informationen zur neuen Single erhlatet ihr in Kürze hier.