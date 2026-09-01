Unser Karussell-TV-Tipp: Biene Maja und Eko Fresh im SingAlarm
01.09.2026
Am Samstag, den 5. September 2026, gibt es um 10:20 Uhr im KiKA ein Wiedersehen mit Biene Maja und Eko Fresh. Im Maja-Geburtstags-Special des KiKA SingAlarm sind die beiden mit ihrem Jubiläums-Hit “Maja (Summ Summ Summ)” zu Gast.
Die SingAlarm-Folge “Biene Maja summt mit Eko Fresh” steht ganz im Zeichen des 50. Geburtstags der kleinen, frechen und schlauen TV-Biene. Gemeinsam mit Eko Fresh bringt sie dabei natürlich auch den Song “Maja (Summ Summ Summ)” mit. Wer am Samstagvormittag nicht einschalten kann, findet die Folge bereits in der ZDF-Mediathek.