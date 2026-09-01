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Unser Karussell-TV-Tipp: Biene Maja und Eko Fresh im SingAlarm

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01.09.2026
Am Samstag, den 5. September 2026, gibt es um 10:20 Uhr im KiKA ein Wiedersehen mit Biene Maja und Eko Fresh. Im Maja-Geburtstags-Special des KiKA SingAlarm sind die beiden mit ihrem Jubiläums-Hit Maja (Summ Summ Summ) zu Gast.
Die SingAlarm-Folge “Biene Maja summt mit Eko Fresh” steht ganz im Zeichen des 50. Geburtstags der kleinen, frechen und schlauen TV-Biene. Gemeinsam mit Eko Fresh bringt sie dabei natürlich auch den Song Maja (Summ Summ Summ) mit. Wer am Samstagvormittag nicht einschalten kann, findet die Folge bereits in der ZDF-Mediathek.
Zum Ohrwurm gibt es auch ein Musikvideo mit Eko Fresh, Biene Maja und ihren Freunden. Das Video zu “Maja (Summ Summ Summ)” auf YouTube lädt zum Eintauchen in Majas bunte Wiesenwelt und natürlich zum Mitsummen ein.
Foto: ZDF/Tim Bornemann

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