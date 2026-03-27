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BTS mit Allzeit-Rekord an Doppelspitze der Offiziellen Deutschen Charts

BTS
27.03.2026
Erste Band in der deutschen Chartsgeschichte 
direkt von 0 Platz 1 in den deutschen Album & Single-Charts
+ Welttournee 2026 + Netflix-Doku + Kino-Live-Event +

Es ist eine fulminante Rückkehr der größten K-Pop-Band aller Zeiten an die Spitze der Charts weltweit! BTS haben am vergangenen Freitag ihr neues Album „ARIRANG“ veröffentlicht und damit direkt Rekorde gebrochen. Es ist das erste neue Werk der Band nach fast vier Jahren Pause. Heute steigt „ARIRANG“ auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts ein. Zudem gelingt BTS die spektakuläre Doppelspitze: Ihr Song „Swim“ erreicht ebenfalls Platz 1! 

BTS ist die erste K-Pop-Band, der eine Doppel-Eins in Deutschland gelingt und die erste Band – Genre übergreifend – in der Geschichte der deutschen Charts mit dem doppelten Neueinstieg auf Platz 1 in den Album- und Single-Charts! “ARIRANG” ist das meistverkaufte K-Pop-Album in der ersten Woche aller Zeiten. Damit übertrifft BTS seinen eigenen Rekord (“Proof”/2022). In Deutschland steht BTS zum ersten Mal in ihrer Karriere mit einer Single auf Platz 1! Das globale Pop-Phänomen dominiert weltweit die Charts. Auch in den Spotify-Bestenlisten sind BTS nicht mehr zu stoppen: „ARIRANG“ ist das meistgestreamte K-POP-Album in der Geschichte von Spotify und auch das meistgestreamte Album an einen einzigen Tag in 2026. Die Single “Swim” überholt ihren eigenen Hit “Butter”, als größtes Debüt des Jahres. Insgesamt steht BTS mit gleich acht Tracks aus ihrem aktuellen Album in den Single-Charts!


Die Veröffentlichung von „ARIRANG“ und die Rückkehr von BTS mit allen sieben Mitgliedern (die Band hatte ihren Militärdienst in Südkorea absolviert) wurde durch eine beeindruckende Kampagne eingeläutet, die neue Maßstäbe setzt: Neben Aktionen für und mit ihrer „ARMY“, wie sich die BTS-Fan-Community nennt, performten BTS am Releasetag in Seoul eine große Comeback-Show am Gwanghwamun Square, die weltweit live auf Netflix gestreamt wurde. Den ganzen April finden in Seoul und vielen anderen Städten besondere BTS-Aktionen statt, wie Kunstausstellungen, Pop-Ups uvm. Zudem war die Band zu Gast bei Jimmy Fallon und hat im New Yorker Guggenheim Museum ihre Songs “Swim” und “2.0” performt.


Am heutigen Freitag, 27. März, startet auf Netflix auch die Dokumentation „BTS: The Return“, bevor die Band am 09. April den Kick-Off ihrer Welttournee in Goyang feiert. Das dortige Konzert am 11. April, ebenso wie die Show am 18. April in Tokio wird als Live-Event gestreamt und in über 80 Ländern & Regionen in rund 3.800 Kinos auf der großen Leinwand zu sehen sein (Tickets sind bereits erhältlich). Die Welttournee umfasst 34 Städte weltweit mit insgesamt 82 Konzerten und mit neuester Technik und einer 360°-Bühne Maßstäbe setzen. BTS sind mehr als nur Musik-Superstars, sie verbinden ein globales Publikum, setzten Highlights auch jenseits des virtuellen Raums und unterstreichen mit ihrer Rückkehr, welchen außergewöhnlichen Impact sie in der Pop-Kultur weiterhin haben.


BTS live in Deutschland
11.07.2026 - München, DE @ Allianz Arena
12.07.2026 – München, DE @ Allianz Arena



BTS Tour Termine 2026:
Nord Amerika
  • 25.04.2026 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium
  • 26.04.2026 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium
  • 02.05.2026 - El Paso, TX @ Sun Bowl Stadium
  • 03.05.2026 – El Paso, TX @ Sun Bowl Stadium
  • 07.05.2026 - Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros
  • 09.05.2026 - Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros
  • 10.05.2026 – Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros
  • 16.05.2026 - Stanford, CA @ Stanford Stadium
  • 17.05.2026 - Stanford, CA @ Stanford Stadium
  • 23.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium
  • 24.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium
  • 27.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium
  • 01.08.2026 - East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium
  • 02.08.2026 - East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium
  • 05.08.2026 - Foxborough, MA @ Gillette Stadium
  • 06.08.2026 – Foxborough, MA @ Gillette Stadium
  • 10.08.2026 – Baltimore, MD @ M&T Bank Stadium
  • 11.08.2026 - Baltimore, MD @ M&T Bank Stadium
  • 15.08.2026 - Arlington, TX @ AT&T Stadium
  • 16.08.2026 - Arlington, TX @ AT&T Stadium
  • 22.08.2026 – Toronto, ON @ Rogers Stadium
  • 23.08.2026 – Toronto, ON @ Rogers Stadium
  • 27.08.2026 - Chicago, IL @ Soldier Field
  • 28.08.2026 - Chicago, IL @ Soldier Field
  • 01.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium
  • 02.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium
  • 05.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium
  • 06.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium
 
Europa
  • 26.06.2026 - Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano
  • 27.06.2026 - Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano
  • 01.07.2026 - Brüssel, BE @ King Baudouin Stadium
  • 02.07.2026 - Brüssel, BE @ King Baudouin Stadium
  • 11.07.2026 - München, DE @ Allianz Arena
  • 12.07.2026 – München, DE @ Allianz Arena
  • 17.07.2026 - Paris, FR @ Stade de France
  • 18.07.2026 - Paris, FR @ Stade de France
 
Großbritannien
  • 06.07.2026 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium
  • 07.07.2026 – London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/


KONTAKTE:
Presse + Online: Lilli.Loose@umusic.com
Radio Ost: Camilo.Eytel@umusic.com
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