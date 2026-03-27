BTS mit Allzeit-Rekord an Doppelspitze der Offiziellen Deutschen Charts

Erste Band in der deutschen Chartsgeschichte

direkt von 0 Platz 1 in den deutschen Album & Single-Charts

+ Welttournee 2026 + Netflix-Doku + Kino-Live-Event +



Es ist eine fulminante Rückkehr der größten K-Pop-Band aller Zeiten an die Spitze der Charts weltweit! BTS haben am vergangenen Freitag ihr neues Album „ARIRANG“ veröffentlicht und damit direkt Rekorde gebrochen. Es ist das erste neue Werk der Band nach fast vier Jahren Pause. Heute steigt „ARIRANG“ auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts ein. Zudem gelingt BTS die spektakuläre Doppelspitze: Ihr Song „Swim“ erreicht ebenfalls Platz 1!



BTS ist die erste K-Pop-Band, der eine Doppel-Eins in Deutschland gelingt und die erste Band – Genre übergreifend – in der Geschichte der deutschen Charts mit dem doppelten Neueinstieg auf Platz 1 in den Album- und Single-Charts! “ARIRANG” ist das meistverkaufte K-Pop-Album in der ersten Woche aller Zeiten. Damit übertrifft BTS seinen eigenen Rekord (“Proof”/2022). In Deutschland steht BTS zum ersten Mal in ihrer Karriere mit einer Single auf Platz 1! Das globale Pop-Phänomen dominiert weltweit die Charts. Auch in den Spotify-Bestenlisten sind BTS nicht mehr zu stoppen: „ARIRANG“ ist das meistgestreamte K-POP-Album in der Geschichte von Spotify und auch das meistgestreamte Album an einen einzigen Tag in 2026. Die Single “Swim” überholt ihren eigenen Hit “Butter”, als größtes Debüt des Jahres. Insgesamt steht BTS mit gleich acht Tracks aus ihrem aktuellen Album in den Single-Charts!







Die Veröffentlichung von „ARIRANG“ und die Rückkehr von BTS mit allen sieben Mitgliedern (die Band hatte ihren Militärdienst in Südkorea absolviert) wurde durch eine beeindruckende Kampagne eingeläutet, die neue Maßstäbe setzt: Neben Aktionen für und mit ihrer „ARMY“, wie sich die BTS-Fan-Community nennt, performten BTS am Releasetag in Seoul eine große Comeback-Show am Gwanghwamun Square, die weltweit live auf Netflix gestreamt wurde. Den ganzen April finden in Seoul und vielen anderen Städten besondere BTS-Aktionen statt, wie Kunstausstellungen, Pop-Ups uvm. Zudem war die Band zu Gast bei Jimmy Fallon und hat im New Yorker Guggenheim Museum ihre Songs “Swim” und “2.0” performt.







Am heutigen Freitag, 27. März, startet auf Netflix auch die Dokumentation „BTS: The Return“, bevor die Band am 09. April den Kick-Off ihrer Welttournee in Goyang feiert. Das dortige Konzert am 11. April, ebenso wie die Show am 18. April in Tokio wird als Live-Event gestreamt und in über 80 Ländern & Regionen in rund 3.800 Kinos auf der großen Leinwand zu sehen sein (Tickets sind bereits erhältlich). Die Welttournee umfasst 34 Städte weltweit mit insgesamt 82 Konzerten und mit neuester Technik und einer 360°-Bühne Maßstäbe setzen. BTS sind mehr als nur Musik-Superstars, sie verbinden ein globales Publikum, setzten Highlights auch jenseits des virtuellen Raums und unterstreichen mit ihrer Rückkehr, welchen außergewöhnlichen Impact sie in der Pop-Kultur weiterhin haben.







BTS live in Deutschland

11.07.2026 - München, DE @ Allianz Arena

12.07.2026 – München, DE @ Allianz Arena











BTS Tour Termine 2026:

Nord Amerika

25.04.2026 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium

26.04.2026 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium

02.05.2026 - El Paso, TX @ Sun Bowl Stadium

03.05.2026 – El Paso, TX @ Sun Bowl Stadium

07.05.2026 - Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros

09.05.2026 - Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros

10.05.2026 – Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros

16.05.2026 - Stanford, CA @ Stanford Stadium

17.05.2026 - Stanford, CA @ Stanford Stadium

23.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium

24.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium

27.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium

01.08.2026 - East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

02.08.2026 - East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

05.08.2026 - Foxborough, MA @ Gillette Stadium

06.08.2026 – Foxborough, MA @ Gillette Stadium

10.08.2026 – Baltimore, MD @ M&T Bank Stadium

11.08.2026 - Baltimore, MD @ M&T Bank Stadium

15.08.2026 - Arlington, TX @ AT&T Stadium

16.08.2026 - Arlington, TX @ AT&T Stadium

22.08.2026 – Toronto, ON @ Rogers Stadium

23.08.2026 – Toronto, ON @ Rogers Stadium

27.08.2026 - Chicago, IL @ Soldier Field

28.08.2026 - Chicago, IL @ Soldier Field

01.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

02.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

05.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

06.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

Europa

26.06.2026 - Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano

27.06.2026 - Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano

01.07.2026 - Brüssel, BE @ King Baudouin Stadium

02.07.2026 - Brüssel, BE @ King Baudouin Stadium

11.07.2026 - München, DE @ Allianz Arena

12.07.2026 – München, DE @ Allianz Arena

17.07.2026 - Paris, FR @ Stade de France

18.07.2026 - Paris, FR @ Stade de France

Großbritannien

06.07.2026 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

07.07.2026 – London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium