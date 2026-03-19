BTS veröffentlichen ihr neues Album “ARIRANG”

Es ist die Rückkehr, auf die K-Pop-Fans rund um den Globus bereits sehnsüchtig gewartet haben: BTS melden sich am Freitag mit ihrem neuen Album “ARIRANG” auf der Weltbühne zurück! BTS haben Musikgeschichte geschrieben und als erste K-Pop-Band überhaupt die die Spitze der US-Billboard-Charts erreicht hat – und das mit bis dato sechs Songs! Nun starten BTS in das nächste Kapitel und werden “ARIRANG” auch auf ihrer Welttournee live präsentieren..
Das Album ist ein tiefgründiges Werk, das die Identität und die Wurzeln von BTS erforscht. Bekannt für die Authentizität der Geschichten, die sie durch ihre Musik erzählen, präsentiert BTS ein Album, das von Geschichten geprägt ist, die nur BTS erzählen können. Ausgehend von der emotionalen Tiefe von „Arirang“ – seinem Gefühl von Sehnsucht, Verlangen und den Höhen und Tiefen des Lebens – wählte die Band letztendlich diesen Titel, da er stark mit ihrer aktuellen Reise im Einklang steht. Die neue Veröffentlichung erkundet universelle Gefühle von Sehnsucht und Liebe und wird beim weltweiten Publikum als zeitloses Vermächtnis über Generationen und Kulturen hinweg Anklang finden.
BTS live in Deutschland
11.07.2026 - München, DE @ Allianz Arena
12.07.2026 – München, DE @ Allianz Arena
BTS haben eine Reihe von Rekorde-brechenden Welttourneen absolviert; ihre „Love Yourself Tour“ 2018–2019 war die umsatzstärkste Tournee eines Acts, der hauptsächlich in einer nicht-englischen Sprache auftritt. Ihre Shows 2021 im SoFi Stadium erzielten die höchsten Einspielergebnisse eines Acts seit fast einem Jahrzehnt. Als Gruppe haben BTS neun Studioalben und sechs EPs veröffentlicht, zusammen mit einer Reihe von Compilation-Projekten und Releases in japanischer Sprache.
In den letzten Jahren haben die Mitglieder von BTS Soloalben veröffentlicht, begleitet von einer Reihe individueller Tourneen und Headliner-Auftritten.
BTS Tour Termine 2026:
Nord Amerika
- 25.04.2026 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium
- 26.04.2026 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium
- 02.05.2026 - El Paso, TX @ Sun Bowl Stadium
- 03.05.2026 – El Paso, TX @ Sun Bowl Stadium
- 07.05.2026 - Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros
- 09.05.2026 - Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros
- 10.05.2026 – Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros
- 16.05.2026 - Stanford, CA @ Stanford Stadium
- 17.05.2026 - Stanford, CA @ Stanford Stadium
- 23.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium
- 24.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium
- 27.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium
- 01.08.2026 - East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium
- 02.08.2026 - East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium
- 05.08.2026 - Foxborough, MA @ Gillette Stadium
- 06.08.2026 – Foxborough, MA @ Gillette Stadium
- 10.08.2026 – Baltimore, MD @ M&T Bank Stadium
- 11.08.2026 - Baltimore, MD @ M&T Bank Stadium
- 15.08.2026 - Arlington, TX @ AT&T Stadium
- 16.08.2026 - Arlington, TX @ AT&T Stadium
- 22.08.2026 – Toronto, ON @ Rogers Stadium
- 23.08.2026 – Toronto, ON @ Rogers Stadium
- 27.08.2026 - Chicago, IL @ Soldier Field
- 28.08.2026 - Chicago, IL @ Soldier Field
- 01.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium
- 02.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium
- 05.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium
- 06.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium
Europa
- 26.06.2026 - Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano
- 27.06.2026 - Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano
- 01.07.2026 - Brüssel, BE @ King Baudouin Stadium
- 02.07.2026 - Brüssel, BE @ King Baudouin Stadium
- 11.07.2026 - München, DE @ Allianz Arena
- 12.07.2026 – München, DE @ Allianz Arena
- 17.07.2026 - Paris, FR @ Stade de France
- 18.07.2026 - Paris, FR @ Stade de France
Großbritannien
- 06.07.2026 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium
- 07.07.2026 – London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/
KONTAKTE:
Presse + Online: Lilli.Loose@umusic.com
Radio Ost: Camilo.Eytel@umusic.com
Radio West: Markus.Ulrich@umusic.com
Radio Nord: Jannette.Agregado@umusic.com
Radio Süd: beate.steenwarber@umusic.com
TV: Genia.Jessen@umusic.com