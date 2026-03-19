BTS veröffentlichen ihr neues Album “ARIRANG”

Es ist die Rückkehr, auf die K-Pop-Fans rund um den Globus bereits sehnsüchtig gewartet haben: BTS melden sich am Freitag mit ihrem neuen Album “ARIRANG” auf der Weltbühne zurück! BTS haben Musikgeschichte geschrieben und als erste K-Pop-Band überhaupt die die Spitze der US-Billboard-Charts erreicht hat – und das mit bis dato sechs Songs! Nun starten BTS in das nächste Kapitel und werden “ARIRANG” auch auf ihrer Welttournee live präsentieren..







Das Album ist ein tiefgründiges Werk, das die Identität und die Wurzeln von BTS erforscht. Bekannt für die Authentizität der Geschichten, die sie durch ihre Musik erzählen, präsentiert BTS ein Album, das von Geschichten geprägt ist, die nur BTS erzählen können. Ausgehend von der emotionalen Tiefe von „Arirang“ – seinem Gefühl von Sehnsucht, Verlangen und den Höhen und Tiefen des Lebens – wählte die Band letztendlich diesen Titel, da er stark mit ihrer aktuellen Reise im Einklang steht. Die neue Veröffentlichung erkundet universelle Gefühle von Sehnsucht und Liebe und wird beim weltweiten Publikum als zeitloses Vermächtnis über Generationen und Kulturen hinweg Anklang finden.



BTS live in Deutschland

11.07.2026 - München, DE @ Allianz Arena

12.07.2026 – München, DE @ Allianz Arena





BTS haben eine Reihe von Rekorde-brechenden Welttourneen absolviert; ihre „Love Yourself Tour“ 2018–2019 war die umsatzstärkste Tournee eines Acts, der hauptsächlich in einer nicht-englischen Sprache auftritt. Ihre Shows 2021 im SoFi Stadium erzielten die höchsten Einspielergebnisse eines Acts seit fast einem Jahrzehnt. Als Gruppe haben BTS neun Studioalben und sechs EPs veröffentlicht, zusammen mit einer Reihe von Compilation-Projekten und Releases in japanischer Sprache.

In den letzten Jahren haben die Mitglieder von BTS Soloalben veröffentlicht, begleitet von einer Reihe individueller Tourneen und Headliner-Auftritten.





BTS Tour Termine 2026:

Nord Amerika

25.04.2026 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium

26.04.2026 - Tampa, FL @ Raymond James Stadium

02.05.2026 - El Paso, TX @ Sun Bowl Stadium

03.05.2026 – El Paso, TX @ Sun Bowl Stadium

07.05.2026 - Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros

09.05.2026 - Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros

10.05.2026 – Mexico City, MX @ Estadio GNP Seguros

16.05.2026 - Stanford, CA @ Stanford Stadium

17.05.2026 - Stanford, CA @ Stanford Stadium

23.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium

24.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium

27.05.2026 - Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium

01.08.2026 - East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

02.08.2026 - East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

05.08.2026 - Foxborough, MA @ Gillette Stadium

06.08.2026 – Foxborough, MA @ Gillette Stadium

10.08.2026 – Baltimore, MD @ M&T Bank Stadium

11.08.2026 - Baltimore, MD @ M&T Bank Stadium

15.08.2026 - Arlington, TX @ AT&T Stadium

16.08.2026 - Arlington, TX @ AT&T Stadium

22.08.2026 – Toronto, ON @ Rogers Stadium

23.08.2026 – Toronto, ON @ Rogers Stadium

27.08.2026 - Chicago, IL @ Soldier Field

28.08.2026 - Chicago, IL @ Soldier Field

01.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

02.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

05.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

06.09.2026 - Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

Europa

26.06.2026 - Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano

27.06.2026 - Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano

01.07.2026 - Brüssel, BE @ King Baudouin Stadium

02.07.2026 - Brüssel, BE @ King Baudouin Stadium

11.07.2026 - München, DE @ Allianz Arena

12.07.2026 – München, DE @ Allianz Arena

17.07.2026 - Paris, FR @ Stade de France

18.07.2026 - Paris, FR @ Stade de France

Großbritannien

06.07.2026 - London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

07.07.2026 – London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium