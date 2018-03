Am 10. April 2015 veröffentlicht TVoG–Siegerin Charley Ann ihre neue Vorabsingle “Wake Me Up”

Charley Ann, die mit ihrem haushohen Sieg der vierten “The Voice of Germany” Staffel und ihrem Siegersong “Blue Heart” ein Millionenpublikum begeisterte, legt am 10. April 2015 ihre zweite Single “Debütalbums “17. April 2015 folgt. , die mit ihrem haushohen Sieg der vierten “” Staffel und ihrem Siegersong “” ein Millionenpublikum begeisterte, legt amihre zweite Wake Me Up ” vor. Mit diesem buchstäblichen Weckruf bereitet die Berlinerin zudem die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwartetens “ To Your Bones ” vor, das bereits amfolgt.

Hier kommt Charley Ann – TVoG–Siegerin mit Überraschungseffekt

Man sagt, die wahre Natur mancher Menschen offenbare sich oft erst beim zweiten Hinsehen. Bei Charley Ann trifft das hundertprozentig zu. Nach monatelanger Arbeit im Studio mit Komponist und Musikproduzent DJ Thomilla ist die 21-Jährige reicher an Erfahrung und Reife. Mit ihrem Debüt in der Pipeline, präsentiert sich die Sängerin nun als eine der wandlungsfähigsten und mitreißendsten Newcomerinnen innerhalb der deutschen Musikszene in diesem Jahr.

“Ich will beweisen, dass nicht immer alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint”, sagt sie selbstbewusst. “Ich bin in meinem Leben schon so oft als kleines, süßes Blondchen unterschätzt worden.” Doch nun ist Schluss mit jeglichen Klischeevorstellungen und vorgefertigten Pop-Stereotypen. Mit “To Your Bones” liefert Charley Ann eine kontrastreiche Platte mit einer Mischung aus Neo-Soul, Pop, R&B und einer Prise Jazz ab, auf die man zu Recht gespannt sein darf.

Zweite Vorabsingle “Wake Me Up” erscheint am 10. April 2015

Wem bereits die im Dezember veröffentlichte TVoG–Siegersingle “Blue Heart” gefiel, der wird auch am mitreißenden Beat des neuen Tracks “Wake Me Up” nicht vorbei kommen. Nicht nur die treibenden Drums, sondern auch Textzeilen wie “Wake me up / make it last forever / wake me up / time to make it better…” machen diesen Song zu einem buchstäblichen Weckruf, den Charley Ann am 10. April samt Video präsentiert. Bis es soweit ist, seht ihr hier noch mal das Video zur ersten Single.