Neu bei Universal: The Voice Of Germany Gewinnerin Charley Ann Schmutzler

Am 12. Dezember 2014 hat die junge Dresdnerin Charley Ann Schmutzler die vierte Ausgabe von The Voice Of Germany gewonnen. Bereits in den Blind Auditions hat Team Fanta (Michi Beck und Smudo) das Talent der 21-Jährigen erkannt. Charley Ann besitzt eine einmalige Stimme, die an Adele erinnert und doch nicht vergleichbar ist mit all den Sängerin, die es derzeit gibt.

Vor der Kamera und am Mikro: Charley Ann Schmutzler ist ein Show Talent

Die junge Sängerin ist das Rampenlicht bereits gewöhnt. Sie stand schon mit einigen kleineren und größeren Schauspielrollen vor der Kamera und hat am Institut für Musical & Musiktheater Paul Hindemith Musik und Schauspiel gelernt.

Lernt Charley Ann mit der Debut Single “Blue Heart” und dem Video kennen