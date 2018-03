Vorgezogen: Charley Anns Debütalbum “To Your Bones” erscheint schon am 17. April

Charley Ann aus dem langen Osterwochenende zurückkehren, erwartet sie eine frohe Botschaft. Wie die Sängerin am Abend des 4. April mit ihren fast 44.000 Facebook-Fans mitteilte, erscheint ihr Album “To Your Bones” bereits am 17. April 2015 und somit eine Woche früher als geplant. Charley Ann freut’s riesig: “Gute Nachricht: Mein Album kommt jetzt doch schon am 17. diesen Monat raus – jabadabadu”. Wenn Fans vonaus dem langen Osterwochenende zurückkehren, erwartet sie eine frohe Botschaft. Wie die Sängerin am Abend des 4. April mit ihren fast 44.000-Fans mitteilte, erscheint ihrund somit eine Woche früher als geplant. Charley Ann freut’s riesig: “Gute Nachricht: Mein Album kommt jetzt doch schon am 17. diesen Monat raus – jabadabadu”.

“To Your Bones” – ein Album, das unter die Haut geht

TVOG-Siegerin. Nun ist die Zeit im Kokon vorbei und Charley Ann darf sich wie ein Schmetterling nach einer Metamorphose mit ihrem Debüt präsentieren. Mit 12 Songs gewährt sie einen tiefen Einblick in ihre aufregende Liebes- und Leidenswelt. Ganz persönliche Einblicke, die im wahrsten Sinne "bis auf Knochen" gehen.

DJ Thomilla produzierte einen Mix aus Neo-Soul, Pop, R&B und Jazz

Produziert wurde “To Your Bones” von Charley Anns “The Voice”-Vocalcoach, Hip-Hop-Visionär und Producer DJ Thomilla (Die Fantastischen Vier, Ferris MC, Turntablerocker). Mit einem feinen Gespür für Charley Anns Charakter schneiderte er der Sängerin mit der markanten Soulstimme einen facettenreichen und unverbrauchten Oldschool-meets-Newschool Popsound auf den Leib. So sieht übrigens das Artwork des Covers aus:

