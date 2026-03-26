Chelsea Cutler veröffentlicht ihr neue Single „Sorry I’m Obsessed With You”

Das Publikum rund um den Globus feiert Chelsea Cutler für ihre poetischen und dennoch authentischen und lebensnahen Indie-Pop-Songs. Die selbstbewusste Sängerin, Songwriterin, Musiker und Produzentin aus Connecticut meldet sich in dieser Woche mit ihrer neuen Single “Sorry I’m Obsessed With You” zurück. Der Titel ist der Nachfolger von Chelsea Cutlers jüngster Single „bad“ und setzt die Einführung ihrer neuen Ära 2026 fort. Der Track baut auf dem emotionalen Alternative-Pop-Sound auf, der Chelsea Cutlers Werk geprägt hat, und läutet gleichzeitig das nächste Kapitel ihrer künstlerischen Laufbahn ein.





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