Holt euch den “Chroniken der Unterwelt”-Soundtrack im Mastered-for-iTunes Format

In drei Wochen ist Kinostart für das Fantasy-Highlight des Sommers “Chroniken der Unterwelt – City of Bones” (ab 29. August). Und damit rückt auch die Veröffentlichung des Soundtracks in greifbare Nähe – digital erscheint der Soundtrack am 19. August (CD kommt ab 30. August in die Läden).

Welche Musiker und Bands auf der 13 Tracks starken Compilation vertreten sein werden, haben wir euch bereits in der letzten News inklusive Tracklisting verraten. Colbie Caillat solltet ihr euch allerdings vormerken, denn ihren Track "When The Darkness Comes" könnt ihr euch schon vorab sichern, wie sagen wir euch hier.

Vorbesteller-Aktion bei iTunes – Sichert euch einen Vorabtrack!

Wer den Soundtrack “Chroniken der Unterwelt – City of Bones” bei iTunes vorbestellt, erhält den Track “When The Darkness Comes” von Colbie Caillat direkt zum Download vorab. Zusätzlich zu den Tracks der Album Standardversion gibt’s noch zwei Bonustracks dazu! Und noch ein Grund, sich für die digitale Albumversion zu entscheiden: Wer das Album bei iTunes runterlädt, erhält es im Mastered-for-iTunes Format in besonders hoher Klangqualität.