Crucchi Gang & FIL BO RIVA & Ali Neumann veröffentlichen neue Single “Occhi Blu”

Ob sich Ideal 1980 gedacht haben, dass es den Smasher „Blaue Augen“ fast 50 Jahre später als Italo-Cover in lässigster Pacha-Italo-Disco-Haltung gemixt mit dem Sound der Crucchi Gang geben würde? Alli Neumann und Fil Bo Riva machen es möglich: Die beiden singen den Song im Duett, das ist großes Kino im Italo-Style! Es ist, als hätten die beiden nie etwas anderes gemacht oder geplant als genau dieses Lied in dieser Minute. Hier trifft Lässigkeit auf Exzentrik, Sprezzatura auf Dolce Vita, Liebe auf Musik, wird sich ein großes Gehirn unter südlicher Sonne geteilt, Lichtschutzfaktor 30 mindestens! Occhi Blu ist der ideale Opener einer italienischen Sommer-Saison in Deutschland – raus auf die Strasse, in den Park, in den Club und dann (heisst es): fare una bella figura!