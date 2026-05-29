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Crucchi Gang – Ombrelloni & Gru: Italienische Songs zwischen Amore, Alltag und Sehnsucht

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29.05.2026
Mit Ombrelloni & Gru veröffentlicht die Crucchi Gang ihr drittes Album und bleibt ihrer einzigartigen Idee treu: große deutschsprachige Songs werden ins Italienische übertragen und in ein neues musikalisches Licht gesetzt. Aus bekannten Liedern entstehen Versionen voller Wärme, Melancholie, Witz und mediterraner Leichtigkeit – bis man sich fragt, welche Fassung eigentlich das Original ist.
Der Albumtitel bringt die Welt der Crucchi Gang auf den Punkt: Sonnenschirme und Kräne, Ferien und Arbeit, Strandgefühl und Industrie. Genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich Ombrelloni & Gru. Italien erscheint hier nicht als einfache Urlaubskulisse, sondern als Sehnsuchtsort, Erinnerungsraum und gelebte Verbindung zwischen Deutschland, Österreich und Italien.
Für das neue Album versammelt die Crucchi Gang Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Österreich, die Italien auf ganz eigene Weise in sich tragen – biografisch, musikalisch oder emotional. Zu hören sind italienische Versionen von Songs unter anderem von Buntspecht, Fettes Brot, Dilla, SALÒ, Ideal, Hildegard Knef, Hannes Wader, Blumengarten und David Bowie.
Musikalisch verbindet die Crucchi Gang deutschsprachige Songkultur mit italienischem Gefühl, Ennio-Morricone-Atmosphäre und einem Hauch Disco-Lametta. Dabei geht es nicht um perfekte Aussprache oder reine Nostalgie, sondern um Haltung, Freundschaft und die Liebe zu einem gemeinsamen europäischen Klangraum. Crucchi Gang steht für deutsche Lieder im italienischen Abendkleid – charmant, eigenwillig und voller Amore.
Ombrelloni & Gru ist ein Album über Italien und über alles, was zwischen den Ländern entsteht: Familiengeschichten, Popkultur, Sehnsucht, Humor und große Melodien. Mehr Informationen zur Crucchi Gang und zum neuen Album gibt es auf www.crucchigang.de.

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