Das Fantasy-Phänomen kehrt zurück: „Dämmerland 3“ feiert am 3. Juli Release!

Am 3. Juli 2026 ist es so weit: Universal Music (Electrola) veröffentlicht mit „Dämmerland 3“ den nächsten Teil eines der ungewöhnlichsten Musikprojekte der letzten Jahre. Die Kombination aus durchgehendem Fantasy-Hörspiel und harten Rock- und Folk-Songs hat sich in kürzester Zeit eine riesige Fanbase erspielt. Nach dem Sprung auf Platz 1 der deutschen Albumcharts mit dem zweiten Teil Ende letzten Jahres, schlagen die Macher nun das nächste Kapitel auf.

In knapp zwei Wochen erfahren Fans, wie die Reise des Protagonisten Fiete weitergeht. Das Album wird pünktlich zum Release am ersten Freitag im Juli sowohl digital auf allen Streaming-Plattformen als auch physisch als CD und in einer limitierten Vinyl-Edition erhältlich sein.

Das wissen wir schon über das neue Album

Die Vorfreude in der Community ist riesig, und die wichtigsten Eckdaten versprechen ein echtes Highlight für den Sommer. „Dämmerland 3“ wird pünktlich am ersten Freitag im Juli auf allen bekannten Streaming-Plattformen sowie als klassische CD erscheinen. Für die Sammler unter den Fans gibt es außerdem eine gute Nachricht: Universal Music bringt das Album auch als limitierte Vinyl-Auflage in die Läden.

Hinter den Kulissen zieht wieder das bewährte Erfolgs-Trio die Fäden. Malte Hoyer (Frontmann von Versengold ) hat erneut die Feder geschwungen, um die packende Story und die tiefgründigen Songtexte zu schreiben. Für den unverkennbaren, wuchtigen Sound sorgt Rock-Produzent Hannes Braun (Sänger von Kissin' Dynamite), während Annie Hurdy Gurdy mit ihrer Drehleier dem Ganzen wieder die magische, folkige Seele einhaucht.

Fietes Reise geht weiter: Die Story von Dämmerland 3

Dämmerland funktioniert nicht wie ein klassisches Musikalbum mit voneinander getrennten Tracks. Es erzählt eine fortlaufende, zusammenhängende Geschichte. Im Mittelpunkt steht der Junge Fiete, der in einer magischen Parallelwelt gelandet ist – einem Ort, der seine eigenen Ängste, Träume und Kindheitserinnerungen widerspiegelt.

Für den dritten Teil haben die Macher angekündigt, die Handlung erzählerisch und musikalisch weiter zuzuspitzen. Die Atmosphäre wird spürbar erwachsener und emotionaler, verliert dabei aber nie den hoffnungsvollen Kern, der das Projekt von Beginn an ausgezeichnet hat. Die Story knüpft nahtlos an die Ereignisse des ersten und zweiten Teils an.

Neue Gastmusiker: Wer leiht den Charakteren seine Stimme?

Musikalisch bleibt sich das Projekt treu: Harte Rock-Gitarren treffen auf epische Orchester-Arrangements und traditionelle Folk-Instrumente. Das eigentliche Markenzeichen von Dämmerland sind jedoch die wechselnden Gastauftritte. Die einzelnen Rollen der Geschichte werden von bekannten Stimmen aus der deutschen Rock-, Metal- und Folk-Szene gesprochen und gesungen.

In den ersten beiden Teilen waren unter anderem Acts wie Saltatio Mortis In Extremo oder Subway to Sally mit an Bord. Welche Künstler auf „Dämmerland 3“ zu hören sein werden, hält das Label bis zum Release am 3. Juli noch unter Verschluss. Sicher ist nur, dass es einige Überraschungen geben wird, die perfekt zur neuen, etwas düstereren Grundstimmung der Welt passen.

Dämmerland vorbestellen und im Herbst live erleben

Die Erwartungen an den neuen Teil sind hoch – immerhin landete Teil 1 auf Platz 2 und Teil 2 auf Platz 1 der Charts. Doch das Album ist in diesem Jahr nur der erste Schritt. Im Oktober und November 2026 bringt Universal das Epos unter dem Titel „ Dämmerland – LIVE 2026 “ erstmals als aufwendig inszenierte Theatertour quer durch Deutschland auf die Bühne. Das neue Album liefert dafür den passenden Soundtrack.

Wer am Release-Tag direkt reinhören möchte, kann „Dämmerland 3“ ab sofort digital pre-saven oder als CD und Vinyl vorbestellen!