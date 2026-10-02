Daniel Hope kündigt kommendes Album ‘Born in Ukraine’ an

Daniel Hope zeichnet 150 Jahre ukrainischer Musik nach –
von Lyssenko, Bortkiewicz, Leontowytsch, Stepowyj und Ljatoschynskyj
bis hin zu Valentin Silvestrov, Alexey Shor und Vitalii Kyianytsia
Das Album enthält zwei Weltersteinspielungen – Shors Footprints in the Sand
und Kyianytsias Adagio aus dem Ballett The Perfect Scent
Begleitet wird Hope von drei jungen ukrainischen Pianist:innen:
Roman Fediurko, Vitalii Kyianytsia und Alina Pronina
Born in Ukraine – 150 Years of Ukrainian Music
erscheint am 6. November 2026 digital und auf CD bei Deutsche Grammophon
Mit Born in Ukraine widmet sich Daniel Hope erneut intensiv der Musik und Musikkultur der Ukraine. Zu hören sind Werke, die eine reiche Geschichte nachzeichnen – vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Nach seinem Album mit Werken von Valentin Silvestrov und der EP Music for Ukraine, die beide gemeinsam mit dem Pianisten Alexey Botvinov entstanden, setzt Born in Ukraine – 150 Years of Ukrainian Music Hopes langjähriges Engagement für die ukrainische Kultur fort.