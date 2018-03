Ausgezeichnet – Daniil Trifonov erhält Grammy 2018 für Liszt-Einspielung

Der Grammy gilt als wichtigster US-amerikanischer Musikpreis, der in diesem Jahr zum 60. Mal vergeben wurde. Nach 15 Jahren fand die Preisverleihung am 28. Januars erstmals wieder in News York statt. Die dreieinhalbstündige Gala war gefüllt mit hochkarätigen Auftritten, durch den Abend führte James Corden.

Grammy für “Transcendental”

Murray Perahia, Daniil Trifonov durften sich über Nominierungen der National Academy of Recording Arts and Sciences freuen. Gewinner des Abends war Daniil Trifonov, der in seiner Wahlheimat New York mit einem Grammy in der Kategorie “Bestes klassisches Instrumentalsolo” für sein Album “ECHO Klassik sowie dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik e.V. ausgezeichnet wurde. Ins Rennen um die begehrte Auszeichnung gingen in drei Kategorien auch Künstler von DG und Decca. Max Emanuel Cencic Jóhann Jóhannsson unddurften sich über Nominierungen der National Academy of Recording Arts and Sciences freuen. Gewinner des Abends war Daniil Trifonov, der in seiner Wahlheimat New York mit einem Grammy in der Kategorie “Bestes klassisches Instrumentalsolo” für sein Album “ Transcendental ” geehrt wurde. Der Ausnahmepianist präsentiert darauf die erste Gesamteinspielung der Liszt Etüden der Deutschen Grammophon, für die er bereits vergangenen Herbst mit demsowie dem Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik e.V. ausgezeichnet wurde.

