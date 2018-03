Erstes Studioalbum – Trifonov spielt Rachmaninov

“Rachmaninov Variations” wandelt er auf den Spuren seines absoluten Idols. Daniil Trifonov liebt die Musik von Sergei Rachmaninov. Die träumerischen Melodien des elegischen Spätromantikers sind ihm vertraut, als wären es seine eigenen. Am 11. September veröffentlicht Deutsche Grammophon das mit Hochspannung erwartete Studiodebüt des pianistischen Shootingstars Daniil Trifonov . Der junge Russe, “eines der erfolgreichsten und unbegreiflichsten Klaviertalente der letzten Jahrzehnte” (Süddeutsche), geht in dem Album aufs Ganze. Mitwandelt er auf den Spuren seines absoluten Idols. Daniil Trifonov liebt die Musik von Sergei Rachmaninov. Die träumerischen Melodien des elegischen Spätromantikers sind ihm vertraut, als wären es seine eigenen.

Daniil Trifonov hat sich in den letzten Jahren als begnadeter Live-Performer einen Namen gemacht. Er ist auf den großen Bühnen der Welt zuhause und hat dort sein Können bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Alben wie “Trifonov Live” oder “The Carnegie Recital” zeugen davon, dass am 5. März 1991 in Nischni Nowgorod eine Jahrhundertbegabung geboren wurde, die der romantischen Sehnsucht eine neue pianistische Kontur verleihen könnte. Manche halten ihn deshalb bereits für einen musikalischen Erben von Vladimir Horowitz.

Philadelphia Orchestra unter der Leitung von Yannick Nézet-Seguin begleiten. Er spielt Raritäten und Klassiker Rachmaninovs und eine eigene Komposition ("Rachmaniana"). Aber wie wird seine Interpretationskunst im Studio klingen? Wird Trifonov, wenn alle Unwägbarkeiten eines Live-Auftritts beseitigt sind, zu einer noch höheren Perfektion durchdringen? Und wie steht es mit seiner eigenen Kompositionskunst: Wie klingt ein Romantiker des 21. Jahrhunderts? Fragen wie diese begleiten das spannungsvolle Erscheinen von "Rachmaninov Variations", über das der eloquente Pianist im Trailer zum Album Auskunft gibt:

