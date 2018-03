Klassik am Odeonsplatz 2016 – Daniel Harding dirigiert, Daniil Trifonov debütiert

Zum 16. Mal in Folge erlebt München eines der eindrucksvollsten Open-Air-Konzerte des Jahres: Klassik am Odeonsplatz. Was im Jahr 2000 als Jubiläumskonzert für die deutsch-französische Aussöhnung begann, avancierte zu einem festen Bestandteil der Münchner Konzertkultur. Auch dieses Jahr wird das Großereignis zahlreiche Menschen von Nah und Fern in seinen Bann ziehen.

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bei “Klassik am Odeonsplatz” leiten und Werke von Bayerischen Rundfunk und via Live-Stream über BR–Klassik abrufbar. Bereits zum zweiten Mal wird Dirigent Daniel Harding am 17. Juli dasbei “Klassik am Odeonsplatz” leiten und Werke von Ludwig van Beethoven und Robert Schumann zum Besten geben. Die zweite Hälfte bestreiten Stimmgewandte Solisten, in alle Welt übertragen vomund viaabrufbar.