Klassik bei ARTE: Carlos Kleiber und Daniil Trifonov

Qualitätsfernsehen wird in Deutschland zusehends zur Mangelware. Theater, Tanz, klassische Musik und Jazz haben es im Kampf um die höchsten Einschaltquoten besonders schwer, sich gegen leicht verdauliche Koch-, Casting-, Quiz- und Reality-Formate durchzusetzen. Wie gut, dass es einen Sender wie ARTE gibt, der Kulturinteressierte zumindest mit dem Lebensnotwendigen versorgt.

Am 18.05. stellt der Kulturkanal den Pianistenvor. Vom Feuilleton wird der 23-jährige Russe in seltener Einhelligkeit überschwänglich gefeiert. „Was er mit seinen Händen anstellt, ist technisch unglaublich“, sagt Martha Argerich über ihren jungen Kollegen. „Dazu kommt aber auch sein Anschlag – er hat die Zartheit ebenso wie das dämonische Element. So etwas habe ich noch nie vorher gehört“. Die Dokumentation (18.05.,18:30 Uhr, Wiederholung am 22.05., 05:25 Uhr) zeigt Trifonov bei einem Konzert im italienischen Castelfranco Veneto und lässt ihn selbst zu Wort kommen. Freuen Sie sich auf höchste Spielkunst und Musik vonund