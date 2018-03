“Rachmaninov Variations” bereits ab dem 28. August digital erhältlich!

Rachmaninov Variations” enthält virtuose “Hits”, Variationen, Raritäten und sogar die Weltpremiere einer Eigenkomposition Trifonovs mit dem Titel “Rachmaniana”. So wird der große russische Komponist Rachmaninov aus vielen verschiedenen Perspektiven künstlerisch betrachtet und es entsteht ein komplexer Eindruck – sowohl seitens des spannenden Notentexts als auch seitens des jungen Künstlers Daniil Trifonov, der sich den Werken Rachmaninovs hingebungsvoll widmet. Begleitet wird er dabei vom Philadelphia Orchestra unter der Leitung von Daniil Trifonovs musikalische Hommage an Sergej Rachmaninoff vereint alles was man braucht, um ein spannendes Album zu kreieren: Das Album “” enthält virtuose “Hits”, Variationen, Raritäten und sogar die Weltpremiere einer Eigenkomposition Trifonovs mit dem Titel “”. So wird der große russische Komponist Rachmaninov aus vielen verschiedenen Perspektiven künstlerisch betrachtet und es entsteht ein komplexer Eindruck – sowohl seitens des spannenden Notentexts als auch seitens des jungen Künstlers Daniil Trifonov, der sich den Werken Rachmaninovs hingebungsvoll widmet. Begleitet wird er dabei vomunter der Leitung von Yannick Nézet-Seguin

Bereits ab dem 28. August ist das Album digital erhältlich. Die CD erscheint eine Woche später, am 4.September!

Für alle, die Daniil Trifonov zudem live in Berlin begegnen wollen: Am 3. September ist er um 19:00 Uhr für eine musikalische Autogrammstunde im Kulturkaufhaus Dussmann zu Gast und wird hier sein neues Album vorstellen. Und für alle Nicht-Berliner: nur einen Tag später, am 4. September, stellt Daniil Trifonov sein neues Album frühmorgens im Studio des ZDF Morgenmagazins vor.

Sinfini-Session – Daniil Trifonov spielt “Rachmaniana”