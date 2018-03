DCVDNS releast seinen Track “Neuer alter Savas” inklusive Video

DCVDNS ist back. Einige Zeit war es ruhig um den Rapper, doch jetzt hat er für 2017 ein neues Album angekündigt. “Der erste tighte Wei$$e” wird es heißen und als Vorgeschmack präsentiert er heute seine Single “Neuer alter Savas” und das zugehörige Video. Wer sich in der Rapszene auskennt wird in dem Song einige Anspielungen auf andere bekannte Künstler finden, wenn nicht schon im Titel. DCVDNS betitelt sich im Track als den “zweiten deutschen Rapper der flowt” und der Chor in der Hook macht deutlich, dass auch mit dem “Neuen alten Savas” niemand geringeres als DCVDNS selbst gemeint ist. Das Video wurde von “Easy Does It” aus Berlin produziert.

DCVDNS Single “Neuer alter Savas”

