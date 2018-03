“Der erste tighte Wei$$e”: DCVDNS veröffentlicht Album

Mit seinem neuen Album “Der erste tighte WEi$$e” knüpftda an, wo er mit seinem 2013er Werkaufgehört hat: Sein vermeintlich humoristischer HipHop-Ansatz stößt den ein oder anderen in der Rap-Szene gern mal vor den Kopf, er selbst bleibt dabei betont unbeeindruckt.

Schon der Titeltrack des neuen Werks ist eine Verbeugung vor, dem einzig wahren Enfant Terrible der deutschen Rap-Szene, der sich vor gut 20 Jahren als Teil seiner “BRP”-Tapereihe selbst als “Der letzte tighte Nigga” bezeichnete und zu dessen erblasster Entsprechung sich DCVDNS nun aufschwingt. Auch der Rest der Platte strotzt so vor Anspielungen und Insiderwissen: So bezeichnet DCVDNS sich selbst als “neuer alter Savas”, spielt im Video “Internationaler Pimp” nur so mit HipHop-Klischees und haut eine Runde Ironie für die ganze deutsche Rap-Szene raus: “Wer denkt, die Erde sei eine Scheibe und macht bergeweise Scheine? Es ist I–C-H – der erste tighte Wei$$e!”