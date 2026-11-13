DIKKA veröffentlicht „DIKKE WEIHNACHTEN“

Weihnachten wird dieses Jahr DIKKE! Denn wenn Deutschlands frechstes Nashorn Weihnachten feiert, wird aus der besinnlichsten Zeit des Jahres die vielleicht bunteste, lustigste und musikalischste Bescherung überhaupt! Am 13. November 2026 veröffentlicht DIKKA
, das rappende Rhinozeros aus dem Berliner Zoo, mit “DIKKE WEIHNACHTEN”
sein erstes Weihnachtsalbum – vollgepackt mit 13 Songs, einem Weihnachtsgedicht, jeder Menge Herz, einer ordentlichen Portion Frechheit und ganz viel Weihnachtszauber. Zwischen Vorfreude, Plätzchenduft, Wunschzetteln und Weihnachtswundern erzählt DIKKA
von all den großen und kleinen Dingen, die diese besondere Zeit so einzigartig machen. Mal wild und ausgelassen, mal nachdenklich und berührend, aber immer mit der unverwechselbaren Mischung aus Humor, Herz und Haltung, für die ihn seine kleinen und großen Fans lieben. Dabei geht es nicht nur um Geschenke und glitzernde Weihnachtsbäume, sondern vor allem um das, was wirklich zählt: Liebe, Freundschaft, Zusammenhalt und die gemeinsame Zeit. Natürlich hat DIKKA
auch diesmal wieder einige seiner musikalischen Freunde eingeladen: Wincent Weiss (“Wunschzettel”)
, Clueso alias Clüsi (“Alle im Haus”)
, LOI
(“Kribbeln im Bauch”
), Nico Santos alias Santi (“Feliz, na wie geht’s”)
und Annett Louisan (“Morgen Kinder wird’s was geben”)
sorgen für jede Menge musikalische Überraschungen. Neben brandneuen Weihnachtssongs gibt es liebevoll neu interpretierte Klassiker, jede Menge Ohrwürmer und mit “DIKKAs verrückteste Weihnachten
” sogar eine vierteilige, herrlich chaotische Weihnachtsgeschichte zum Mitmachen. Zu fünf Songs erscheinen außerdem eigene Musikvideos. Für alle, die sich die Weihnachtszeit noch ein bisschen DIKKER machen möchten, erscheint das Album auch als limitiertes Fan-Bundle
. Darin enthalten sind neben der CD ein DIKKA
-Adventskalender zum Selbstbefüllen, eine Christbaumkugel und eine Postkarte mit persönlicher Widmung, die separat als Weihnachtspost verschickt wird. Und weil Weihnachten gemeinsam am schönsten ist, bringt DIKKA
seine neuen Songs natürlich auch auf die Bühne! Nur zwei Wochen nach Albumveröffentlichung startet seine große Weihnachtstour “Winterliche Weihnachten mit DIKKA”
mit eigens konzipierten Shows in zwölf Städten Deutschlands und Österreichs. „DIKKE WEIHNACHTEN
“ – ein Album zum Mitsingen, Mitfühlen, Mitlachen und Zusammenkuscheln. Denn die schönsten Geschenke passen in kein Geschenkpapier.