DIKKA veröffentlicht “Wunder” als dritten Vorboten von “DIKKE WEIHNACHTEN”

“Wunder” auf und lenkt den Blick von den erhofften Überraschungen auf die eigenen Möglichkeiten. Weihnachten steckt voller kleiner und großer Wunder. Weihnachtsmann oder Christkind, Rentiere und Wichtel gehören für zahlreiche Familien fest zur Adventszeit. DIKKA greift diesen besonderen Zauber auf in seinem neuen Songauf und lenkt den Blick von den erhofften Überraschungen auf die eigenen Möglichkeiten.

Denn wer fliegenden Rentieren alles zutraut, darf auch Vertrauen in sich selbst haben. Mit dieser Idee ermutigt das rappende Nashorn seine jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, ihren Träumen etwas zuzutrauen – selbst wenn sie zunächst ziemlich groß erscheinen. Aus dem weihnachtlichen Staunen wird so ein Mutmacher, dessen Botschaft auch nach den Feiertagen bleibt.

“Wunder” von Im Mittelpunkt des fantasievollen Musikvideos zuvon DIKKA steht daher eine Botschaft, die weit über die Weihnachtszeit hinausreicht: der Glaube an sich selbst und an die eigenen Träume.

Das Schönste an den Feiertagen: wenn plötzlich wieder „Alle im Haus“ sind

Clüsi und DIKKA. In “Alle im Haus” widmen sich DIKKA und Clueso alias Clüsi den weniger feierlichen, dafür vertrauten Seiten von Heiligabend. Zwischen überfüllter Küche, schiefem Weihnachtsbaum und eigenwilligem Gesang nehmen sie den Anspruch auf ein perfektes Fest gelassen auseinander. Die jazzige Produktion stammt von Paul NZA alias DJ Löwe. Das finden jedenfallsund. Inwidmen sichundden weniger feierlichen, dafür vertrauten Seiten von Heiligabend. Zwischen überfüllter Küche, schiefem Weihnachtsbaum und eigenwilligem Gesang nehmen sie den Anspruch auf ein perfektes Fest gelassen auseinander. Die jazzige Produktion stammt von