So viele Wünsche: DIKKA und Wincent Weiss schreiben gemeinsam “Wunschzettel”
06.11.2026
Wird langsam Zeit für den diesjährigen Wunschzettel, oder? Immerhin sind es nur noch etwas mehr als drei Wochen, bis der erste Advent die Weihnachtszeit so richtig einläutet. DIKKA hat längst vorgesorgt: Bereits seit Mitte Oktober gibt das frechste Nashorn Deutschlands mit neuen Songs einen Vorgeschmack auf sein erstes Weihnachtsalbum “DIKKE WEIHNACHTEN”.
Heute, genau eine Woche vor Veröffentlichung des Albums, steht ein ganz besonderer Vorgeschmack an: Für “Wunschzettel” hat sich DIKKA mit Wincent Weiss zusammengetan. Es ist die erste gemeinsame Single der beiden seit ihrem Hit “Boom Schakkalakka” – eine Reunion, die vermutlich auch auf so manchem imaginären Wunschzettel stand.
Dabei ist “Wunschzettel” mitnichten ein Plädoyer für möglichst viele Geschenke. DIKKA und Wincent Weiss stellen vielmehr das in den Mittelpunkt, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt: gemeinsame Zeit und die Menschen, die einem wichtig sind. Schließlich soll das Fest der Liebe seinem Namen alle Ehre machen. Diesen Gedanken greift auch das passende Musikvideo zur neuen Single auf.
Seht hier das Musikvideo zu “Wunschzettel” von DIKKA und Wincent Weiss:
Lange dauert es jetzt nicht mehr: “DIKKE WEIHNACHTEN” erscheint am 13. November 2026 und versammelt 14 Songs für die Advents- und Weihnachtszeit. Neben Wincent Weiss sind unter anderem Clueso alias Clüsi, LOI, Nico Santos alias Santi und Annett Louisan mit dabei. Im DIKKA Shop gibt es das Album außerdem als streng limitiertes Fan-Bundle mit Adventskalender, Christbaumkugel und persönlicher Weihnachtspost von DIKKA.