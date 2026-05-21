Drake überrascht mit Triple-Release: „ICEMAN“, „MAID OF HONOUR“ und „HABIBTI“ sind da

Mit einem der wohl größten Überraschungs-Releases des Jahres meldet sich Drake zurück: Der kanadische Rap-Superstar hat gleich drei neue Alben auf einmal veröffentlicht – „ICEMAN“, „MAID OF HONOUR“ und „HABIBTI“. Insgesamt umfasst das Triple-Projekt 43 Songs und markiert Drakes erstes großes Solo-Release seit For “All The Dogs” aus 2023.







Während „ICEMAN“ bereits seit Monaten angeteast wurde – inklusive spektakulärer Promo-Aktionen in Toronto wie einer riesigen Eisskulptur und einer eisblau beleuchteten CN Tower-Inszenierung – kamen „MAID OF HONOUR“ und „HABIBTI“ als komplette Überraschung.

Musikalisch zeigt sich Drake auf den drei Projekten so vielseitig wie selten: „ICEMAN“ liefert klassischen Rap und persönliche Statements, darunter auch Reflexionen über die Nachwirkungen seines öffentlichen Beefs mit Kendrick Lamar. „MAID OF HONOUR“ bewegt sich stärker in melodischen und dance-orientierten Gefilden, während „HABIBTI“ mit atmosphärischen Sounds und internationalen Einflüssen experimentiert.







Auch feature-technisch fährt Drake groß auf: Mit dabei sind unter anderem Future, 21 Savage, PARTYNEXTDOOR, Central Cee und Sexyy Red.

Mit diesem beispiellosen Triple-Drop setzt Drake ein deutliches Zeichen: Statt eines klassischen Albumzyklus liefert er gleich drei unterschiedliche Kapitel auf einmal – und beweist erneut, warum er zu den prägendsten Künstlern seiner Generation zählt.

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