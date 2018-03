Fantastischer Erfolg für Universal Music Künstler beim ECHO 2015

In Berlin wurden am 26. März 2015 zum 24. Mal die ECHO Awards verliehen, Deutschlands bedeutendster Musikpreis. In 17 von 30 Kategorien waren Universal Music Künstler erfolgreich. Die Gala fand im Palais am Funkturm statt und wurde von Barbara Schöneberger moderiert.

ECHO für ihr Lebenswerk erhielt. Die gefeierte Sängerin und Kosmopolitin hat im Laufe ihrer Weltkarriere bereits mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft.Universal Music begleitete und begleitet sie dabei vom ersten Tag an. Nana Mouskouri bewies stets ihre Eigenständigkeit – als Musikerin, Modeikone, Politikerin und Botschafterin der guten Sache. Eine besondere Ehre wurde Nana Mouskouri zuteil, die einenfür ihr Lebenswerk erhielt. Die gefeierte Sängerin und Kosmopolitin hat im Laufe ihrer Weltkarriere bereits mehr als 300 Millionen Tonträger verkauft.Universal Music begleitete und begleitet sie dabei vom ersten Tag an. Nana Mouskouri bewies stets ihre Eigenständigkeit – als Musikerin, Modeikone, Politikerin und Botschafterin der guten Sache.

Auszeichnungen in der “Königsdisziplin” für Helene Fischer und Herbert Grönemeyer

Kollegah (Hip-Hop/Urban, Interactive Act national). Großen Grund zur Freude hatten auch die aktuell erfolgreichste Künstlerin in Deutschland, Helene Fischer , die in gleich vier Kategorien (Album des Jahres, Schlager, Hit des Jahres, Musik-DVD/Blu-ray national) ausgezeichnet wurde, und Superstar Herbert Grönemeyer , der eine der Königsdisziplinen (Künstler Rock/Pop national) für sich entscheiden konnte. Ebenfalls mehrfach ausgezeichnet wurden die Ethno-Pop Sensation Oonagh (Künstlerin Rock/Pop national, Newcomer national) und der Deutschrapper(Hip-Hop/Urban, Interactive Act national).

Bourani, Kraftklub und Co. auch unter den Gewinnern

Showtime im Palais am Funkturm

Die Universal Music Preisträger im Überblick

Album des Jahres: “Farbenspiel” von Helene Fischer

Künstler Rock/Pop national: “Dauernd Jetzt” von Herbert Grönemeyer

Künstlerin Rock/Pop national: “Oonagh” von Oonagh

Schlager: “Farbenspiel”/“Farbenspiel Live” von Helene Fischer

Volkstümliche Musik: “Home Sweet Home” von Andreas Gabalier

Hip-Hop/Urban: “King” von Kollegah

Rock/Alternative national: “Gipfelstürmer” von Unheilig

Crossover: “Shatter Me” von Lindsey Stirling

Newcomer national: “Oonagh” von Oonagh

Newcomer international: “The Common Linnets” von The Common Linnets

Hit des Jahres: “Atemlos durch die Nacht” von Helene Fischer

Musik-DVD/Blu-ray national: “Farbenspiel” von Helene Fischer

Bestes Video National: “Unsere Fans” von Kraftklub

Kritikerpreis: Deichkind

Lebenswerk: Nana Mouskouri

Interactive Act national: Kollegah