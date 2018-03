Ella Eyre: Die Debüt-Single “If I Go” bringt den Sommer

2014 könnte für die gerade einmal 20-jährige Londonerin Ella Eyre kaum besser starten: Nach der BRIT–Award-Auszeichnung und Platz zwei auf der Sound of 2014-Liste der BBC, kündigt Ella Eyre ihre Debüt-Single “If I Go” an. Diese erscheint am 6. Juli 2014 und ist ein Vorgeschmack auf ihr Debüt-Album, welches noch 2014 erscheinen soll. Der Song ist ein massiver, ausgelassener Track mit einer gehörigen Portion Sex-Appeal – und besitzt alles, was ein Sommerhit-Kandidat benötigt: Jede Menge Druck, eine starke Hook und eine enorme Tanzbarkeit. Im Mittelpunkt steht natürlich nach wie vor die großartige Stimme Ella Eyres.

Ella Eyre hat das richtige Gefühl für Hooks – und das Potential zur Durchstarterin des Jahres 2014