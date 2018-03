Gesangstalent Ella Eyre katapultiert sich mit ihrer einzigartigen Stimme in die Charts

Bereits mit einem BRIT Award in der Tasche, startet Ella Eyre jetzt auch in Deutschland durch: Die ultimative Senkrechtstarterin des Jahres besitzt die nötigen Hooks, die Reife, den Nachdruck und verfügt über jede Menge Soul im Blut – ganz zu schweigen von ihrer voluminösen Stimme. Von VEVO bis MTV, vom Billboard-Magazine bis hin zu 1Xtra: Alle feiern die erst 20-jährige Londonerin als “artist to watch”. Schon mit ihrem Support als Featuring-Artist auf Rudimentals Hitsingle “Waiting All Night” erlangt Ella Eyre die ihre gebührende Aufmerksamkeit.

Ella Eyre veröffentlicht erste Single “If I Go” im Sommer 2014

Diesen Sommer erscheint Ella Eyres offizielle Debütsingle: “If I Go”, ein massiver, ausgelassener Song mit einer großzügigen Portion Sex-Appeal. Im Trackstellt die Britin einem Lover die Frage: “If I go, will you love me when I come back?”. Der australische Songwriter Jarred Rogers produzierte die Single mit dem Wahnsinns-Hook. Doch natürlich steht auch hier Ellas überdimensionale, extrem facettenreiche Stimme im Mittelpunkt.

Ella Eyre wurde nach der bekanntesten Jazz-Sängerin der Welt benannt