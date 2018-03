Jetzt Tickets bestellen: Ella Eyre kommt im Mai 2015 auf Deutschland-Tour

13. Mai 2015 das Frankfurt stattfindet, wird mit Ella Eyre die ultimative Powerfrau auf der Bühne stehen. Selbstbewusst, talentiert, dynamisch und erfolgreich – so beschreibt der Konzertveranstalter sehr treffend die junge Sängerin aus London, die seit geraumer Zeit mit ihrer kraftvollen Stimme und der wilden Lockenpracht von sich Reden macht. Wenn amdas Women Of The World-Festival instattfindet, wird mitdie ultimative Powerfrau auf der Bühne stehen. Selbstbewusst, talentiert, dynamisch und erfolgreich – so beschreibt der Konzertveranstalter sehr treffend die junge Sängerin aus London, die seit geraumer Zeit mit ihrer kraftvollen Stimme und der wilden Lockenpracht von sich Reden macht.

Ella Eyre kommt 2015 auf Deutschland-Tour

Women Of The World-Tournee spielen. Neben Frankfurt werden im Mai 2015 zudem Berlin, Hamburg und Köln angesteuert. Zwei Songs, die ihr an den Abenden mit Sicherheit hören werdet, sind Ellas Singles “ Weil man es nicht bei einem Konzert belassen möchte, wird Ella Eyre rund um das Festival die begleitendespielen. Neben Frankfurt werden imzudemundangesteuert. Zwei Songs, die ihr an den Abenden mit Sicherheit hören werdet, sind Ellas If I Go ” und “ Comeback ”. Außerdem dürfte die Sängerin wohl die Lieder ihres für 2015 erwarteten Debüt-Albums präsentieren.

Jetzt Tickets für Ella Eyre bestellen

19. Dezember 2014 über alle anderen Vorverkaufsstellen bestellt werden. Das Women Of The World-Festival findet 2015 zum vierten Mal in Folge statt und bietet vier Tage lang Programm mit starken Frauen, großartigen Künstlerinnen und brillanter Musik. Die begleitende Tournee wird im Mai Premiere feiern. Tickets können ab sofort über MyTicket und ab demüber alle anderen Vorverkaufsstellen bestellt werden.

Ella Eyre – Women of the World Tour 2015: