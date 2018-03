Konzerte wegen Krankheit verschoben: Erfahrt hier die neuen September-Termine der "Women Of The World“-Tour mit Ella Eyre

Wichtige Informationen für Ella Eyre Fans: Die für den 11., 12. und 14. Mai 2015 angekündigten Konzerte der “Women Of The World”-Tour 2015 in Berlin, Hamburg und Köln wurden in den September verschoben; der Termin am 13. Mai 2015 in Frankfurt findet aber trotzdem statt. Leider hat Ella Eyres sehr vollgepackter Tour-Kalender ihrer Stimme reichlich zugesetzt. Ellas Ärzte entschieden deshalb, dass die Sängerin eine Bühnenpause nehmen sollte, um sich vollständig erholen zu können. Hier seht ihr die neuen Daten im Überblick, Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit oder können bei den Vorverkaufsstellen zurück gegeben werden.

13. Mai 2015: Frankfurt, Club Storm

21. September 2015: Berlin, Astra

22. September 2015: Hamburg, Uebel & Gefährlich

27. September 2015: Köln, Luxor

28. September 2015: München, Club Storm

Gute Nachrichten gibt es trotzdem zu vermelden: Für den 28. September 2015 wurde ein weiteres Konzert im Münchener Club Storm angekündigt, das die deutsche Tourperiode von “Women Of The World 2015″ erweitert. Tickets hierfür sind in Kürze unter anderem bei mytickets.de und ticketmaster erhältlich. An ihre Fans schrieb Ella die Zeilen: ”Dear Fans, thank you so much for your patience, I am excited to come and play the shows in Berlin, Cologne and Hamburg in September.“ Natürlich bemüht sich der Tourveranstalter auch Mapei als Support-Act in die neuen Termine mit einbeziehen. Wenn es hierzu Neuigkeiten gibt, informieren wir euch hier.