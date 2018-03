Rache ist süß: Seht hier das Video zu Ella Eyres Song “Comeback”

2014 ist eindeutig Ella Eyres Jahr. Nachdem die 20-jährige Newcomerin aus England bereits vor einigen Wochen ihre Debüt-Single “Album der Londonerin erscheinen, welches noch im Herbst 2014 in die Plattenläden kommen soll. ist eindeutigJahr. Nachdem die 20-jährige Newcomerin aus England bereits vor einigen Wochen ihre If I Go ” mit dem dazugehörigen Musikvideo präsentierte, zeigt der sympathische Lockenkopf nun das Video zum Song “ Comeback ”. Ella Eyre, die den Song mit gerade einmal 17 Jahren geschrieben hat, bezeichnet ihn dabei nicht ohne Grund selbst als “ultimativen Trennungs-Song”. “Comeback” wird neben “If I Go” auf dem kommendender Londonerin erscheinen, welches noch imin die Plattenläden kommen soll.

“Comeback”: Ella Eyre rächt sich im Video zum Song an ihren Verflossenen

Ella Eyre sollte man besser nicht verärgern. Das wird auch im Video zum Song “Comeback” deutlich: Sie spricht im Video mit ihrem Verflossenen, der offensichtlich Fremdgegangen ist – Ella verfällt in einen Tagtraum, stürmt mit ihren Freunden in das Haus ihres Ex-Freundes und rächt sich auf bittersüße Art. Zunächst muss das Geschirr dran glauben, schließlich der Flat-Screen und nicht zuletzt das geliebte Auto des Herzensbrechers. So weiß sie nicht nur mit ihrer rauen, kraftvollen und verführerischen Stimme zu begeistern, sondern setzt auch mit dem Video, das unter Regie von Jon Jon Augustavo entstand, ein deutliches Ausrufezeichen.