Selbstbewusstes Album-Debüt: Ella Eyre veröffentlicht “Feline” am 28. August 2015

Extrem selbstbewusst und ganz ohne Blatt vor dem Mund präsentiert sich Ella Eyre auf ihrer Debüt-Scheibe “Feline”, welche am 28. August 2015 erscheinen wird. Getreu dem katzenartigen Albumtitel posiert die R&B–Sängerin mit beeindruckender Löwenmähne neben einer Raubkatze und zeigt sich auch in den Texten der 14 neuen Songs von ihrer starken Seite. Überzeugt euch selbst davon und bestellt “Feline” bereits vor dem eigentlichen Erscheinungsdatum als Download oder CD–Album vor.

Mit ihren 21 Jahre hat Ella Eyre schon einiges erlebt: Sie unterzeichnete Plattenverträge, wurde als “Artist To Watch” gefeiert, verliebte und trennte sich wieder, landete etliche Hits, schrieb für andere Künstler, erhielt einen BRIT–Award und umrundete seither den Globus. All ihre Erfahrungen, Gedanken, Gefühle und Träumereien verarbeitet die Britin auf ihrem Album “”, welches sie in London, Stockholm und Los Angeles aufnahm. Dafür holte sie sich hochkarätige Produzenten ins Studio. Unter anderem arbeite sie mit(Adele, Katy Perry ), Drake ), Lana Del Rey , Lauryn Hill) und Sam Smith ) zusammen.

Ähnlich wie ihr wildes Haar, explodiert auch der Sound der Platte in viele Richtungen. Neben den bereits bekannten Songs “” und “” ist auf der “Feline”-Tracklist auch die Single-Auskopplung “ Good Times ” vertreten, an welcher Ella gemeinsam mit dem Producer-Duo Sigma schrieb. Obendrein gibt ess UK–Top−5-Hit “und eine exklusive Version von der Rudimental-Kollaboration “” zu hören. Sichert euch die musikalische Power-Mischung schon jetzt als CD–Album oder digital und erhaltet die Titel “”, “ If I Go ”, “ Comeback ” sowie “” zum direkten Runterladen.