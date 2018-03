“We Don’t Have To Take Our Clothes Off”: Ella Eyre stellt ihre eigene Version eines Klassikers vor

Ella Eyre präsentiert uns ihre ganz eigene Version des Klassikers "We Don't Have To Take Our Clothes Off". Im Original von Jermaine Stewart in den 1980ern veröffentlicht, gibt Ella Eyre dem Song ein neues Gesicht. Sie verwandelt das Lied aus einem Pop-Spektakel in eine emotionale, äußerst bewegende Ballade. Damit unterstreicht die Aufsteigerin die eigentlich Botschaft des Songs: "Wir müssen unsere Kleider nicht ablegen, um eine schöne Zeit zu haben." Im Mai 2015 kommt Ella Eyre für einige Konzerte nach Deutschland. Stimmt euch jetzt mit ihrem Remake darauf ein.