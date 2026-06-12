Eule lädt mit neuem “Wut-Alarm”-Karaoke-Video zum Mitsingen ein

Wut-Alarm (Der Wald ist in Gefahr)” bringt Eule findet den Beat – mit Gefühl” auf den Bildschirm. Gesungen wird der Titel von Igel, der seinen Ärger über den vermüllten Wald laut, direkt und mit ordentlich Tempo heraussprudeln lässt. Der YouTube-Release lädt Familien dazu ein, den Text gemeinsam mitzulesen, mitzusingen und über ein Gefühl zu sprechen, das im Alltag manchmal ziemlich groß auftreten kann. Mit dem neuen Karaoke-Video zu “bringt Eule einen starken Song aus der Welt von “auf den Bildschirm. Gesungen wird der Titel von, der seinen Ärger über den vermüllten Wald laut, direkt und mit ordentlich Tempo heraussprudeln lässt. Der YouTube-Release lädt Familien dazu ein, den Text gemeinsam mitzulesen, mitzusingen und über ein Gefühl zu sprechen, das im Alltag manchmal ziemlich groß auftreten kann.

Der Song erzählt von Wut, die hochkocht, weil der Wald voller Müll liegt. Statt mit erhobenem Zeigefinger setzt die Geschichte auf Humor, Schwung und einen Refrain, der hängen bleibt. So entsteht ein musikalischer Moment, der Kindern Gefühle greifbar macht und Eltern einen schönen Gesprächsanlass schenkt: Was passiert, wenn Ärger zu groß wird, und wie lässt sich daraus etwas Gutes anstoßen?

Karaoke-Spaß für die ganze Familie

Wut-Alarm (Der Wald ist in Gefahr)” besonders zugänglich. Familien können gemeinsam singen, einzelne Zeilen nachspüren oder den Clip als kleine musikalische Pause in den Alltag holen. Gerade weil Igel ein starkes Gefühl mit einem konkreten Thema verbindet, passt der Titel wunderbar zu Gesprächen über Umweltschutz, Achtsamkeit und Verantwortung im Kleinen. Als besonderer Service blendet das Video außerdem die Akkorde ein. So können Familien den Song nicht nur mitsingen, sondern auch auf der Gitarre oder anderen Instrumenten begleiten. Die Karaoke-Version rückt den Text in den Mittelpunkt und macht “besonders zugänglich. Familien können gemeinsam singen, einzelne Zeilen nachspüren oder den Clip als kleine musikalische Pause in den Alltag holen. Gerade weilein starkes Gefühl mit einem konkreten Thema verbindet, passt der Titel wunderbar zu Gesprächen über Umweltschutz, Achtsamkeit und Verantwortung im Kleinen. Als besonderer Service blendet das Video außerdem die Akkorde ein. So können Familien den Song nicht nur mitsingen, sondern auch auf der Gitarre oder anderen Instrumenten begleiten.



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