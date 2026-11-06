Die große Giraffenaffen Fan Box vereint elf CDs und mehr in einer Box!

Für alle, die von den Giraffenaffen
nicht genug bekommen können, präsentiert “Die große Giraffenaffen Fan Box”
die musikalische Reise der beliebten Reihe in einer ultimativen Sammlung. Enthalten sind alle zehn CD-Alben der Giraffenaffen
-Serie sowie das Debütalbum der Giraffenaffen Gang
– insgesamt also elf CDs voller cooler Musik für gemeinsame Familienmomente. Zum ersten Mal gibt es damit ALLE Lieblings-Hits der größten deutschen Musikstars gebündelt in einer Box!
11 CDs plus Extras für große und kleine Giraffenaffen-Fans
Die Box bietet weit über 500 Minuten voller Spaß, Stars, Hits und Herz, die einmal mehr zeigen, was die Giraffenaffen
so einmalig macht: die besten deutschen Künstler*innen, die die größten Klassiker der Kindermusik oder auch ihre eigenen Songs neu für Kinder interpretieren – und das im ganz besonderen Giraffenaffen-Stil, nämlich bunt, emotional, verspielt und mit klarer Botschaft. Ob beim Mitsingen im Wohnzimmer, auf langen Autofahrten oder als musikalische Begleitung durch den Familienalltag: In der neuen Box steckt 100% vertraute Giraffenaffen
-Musik – zum Wiederhören und Neuentdecken. Zwei kreative Stickerbögen und ein buntes Booklet mit zusätzlichen Informationen zu den Songs ergänzen das attraktive Set.
“Die große Giraffenaffen Fan Box”
ist perfekt für Familien, die ihre Lieblingstitel gesammelt an einem Ort haben möchten – und für alle Fans, die ihre Giraffenaffen
-Sammlung komplettieren wollen. Die Box ist natürlich auch ein super Geschenk zum gemeinsamen Hören, Erinnern und Entdecken.