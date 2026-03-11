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“Für immer Tiere” von SOFFIE: Die erste Single aus dem neuen Album “Giraffenaffen 10”

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13.03.2026
Mit der Vorab-Single “Für immer Tiere” von SOFFIE gibt es einen gefühlvollen Vorgeschmack auf das neue Album “Giraffenaffen 10”, das am 17. April 2026 erscheinen wird. Für die Giraffenaffen hat SOFFIE ihren erfolgreichen Song “Für immer Frühling” neu gedacht und rückt diesmal die Liebe zur Tierwelt in den Mittelpunkt. Entstanden ist ein moderner Popsong mit Herz, der Kinder auf Augenhöhe anspricht und mit einer eingängigen Melodie und einer wichtigen Botschaft ein Lied für die ganze Familie ist. 

Musikalisch bleibt der Song nah am emotionalen Kern des Originals, entfaltet jedoch im typischen Giraffenaffen-Sound eine neue, verspielte Leichtigkeit. So entsteht ein Titel, der sich sowohl zum Mitsingen eignet als auch Impulse für Gespräche über Freundschaft, Fantasie und den achtsamen Umgang mit Tieren bietet. Zusätzlich gibt es ein liebevoll inszeniertes Musikvideo mit SOFFIE und den Giraffenaffen, das die Stimmung des Songs aufgreift und den Hörspaß auch visuell unterstreicht. 

Für immer Tiere” ist der Auftakt zum heiß erwarteten Album “Giraffenaffen 10”, auf dem auch diesmal wieder namhafte Künstlerinnen und Künstler der deutschsprachigen Musikszene wie MiA, Wilhelmine, Johannes Oerding, Mousse T. feat. Evelyn Weigert, Pohlmann, Die Atzen und Florian Künstler feat. Honigkuchenpferde ihre eigenen Songs neu interpretieren und sie so für Kinder noch zugänglicher machen, ohne an musikalischer Qualität zu verlieren. Damit reiht sich das neue Album perfekt in die beliebte Giraffenaffen-Reihe ein, die schon seit vielen Jahren für kreative Neuinterpretationen, starke Botschaften und ein besonderes Hörerlebnis für die ganze Familie steht und moderne Popmusik in einem neuen Kontext erlebbar macht. Gleichzeitig übernimmt auch das neue Album wieder soziale Verantwortung: Ein Teil der Einnahmen kommt dem Kinder- und Jugendwerk “Die Arche” zugute!

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