Giraffenaffen, Florian Künstler und die Honigkuchenpferde setzen mit dem Musikvideo zu “So viele mehr” ein starkes Zeichen

Mit dem neuen Musikvideo zu “So viele mehr
” setzen die Giraffenaffen
gemeinsam mit Florian Künstler
und den Honigkuchenpferden
ein wichtiges Zeichen für Freundschaft, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Der Song stammt aus dem aktuellen Jubiläumsalbum “Giraffenaffen 10
” und reiht sich als sehr gefühlvoller Titel perfekt in die beliebte und sozial engagierte Giraffenaffen-Musikreihe
ein.
Als kindgerechte Neuinterpretation von Florian Künstlers
Ballade “Tausende mehr
” richtet sich “So viele mehr
” an Kinder und Familien und vermittelt eine Botschaft, die aktueller kaum sein könnte: Niemand muss schwierige Situationen alleine bewältigen. Der Song macht Mut, über Gefühle zu sprechen, Hilfe anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass es Menschen gibt, die einem zur Seite stehen. Gerade für Kinder ist das eine wertvolle Erinnerung daran, dass Zusammenhalt und Freundschaft große Stärken sind.
Diese Botschaft greift auch das neue Musikvideo auf. Gemeinsam mit Singer-Songwriter Florian Künstler,
der Familien-Pop-Band Honigkuchenpferde
, vielen Kindern und natürlich den drei Giraffenaffen
entsteht auf einem Schulhof eine berührende Geschichte über Gemeinschaft und das Füreinander-da-Sein. Dabei zeigt das Video auf einfühlsame Weise, wie wichtig Unterstützung im Alltag sein kann, besonders in Situationen, in denen Kinder Ausgrenzung erleben. Gleichzeitig vermittelt es Hoffnung und zeigt, wie viel Kraft in echten Freundschaften steckt.
Mit “So viele mehr
” beweisen die Giraffenaffen
einmal mehr, dass moderne Familienmusik nicht nur unterhalten, sondern auch wichtige Botschaften transportieren kann. Die Kombination aus eingängiger Melodie, emotionalem Text und liebevoll gestaltetem Musikvideo macht den Song zu einem besonderen Highlight auf dem Album “Giraffenaffen 10
”.Hier könnt ihr euch das Musikvideo zu "So viele mehr“ anschauen: