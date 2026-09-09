Giraffenaffen Gang veröffentlicht Dschungelrave Mix von “Ein Nilpferd muss aufs WC” als Musikvideo
11.09.2026
Das Nilpferd ist zurück – und diesmal geht es mit ordentlich Groove auf Toilettensuche: Die Giraffenaffen Gang veröffentlicht den “Dschungelrave Mix” von “Ein Nilpferd muss aufs WC” jetzt auch als Video. Zu hören ist der Remix des ursprünglich 2016 veröffentlichten Tracks auf dem aktuellen Album “Giraffenaffen 10”.
Schon das liebevoll gestaltete Musikvideo zur ursprünglichen Version von “Ein Nilpferd muss aufs WC” sorgte mit seiner turbulenten Geschichte für viel Unterhaltung. Im neuen “Dschungelrave Mix” bekommt der Song nun ein noch tanzbareres Update: Treibende Beats und elektronische Sounds verwandeln den bekannten Ohrwurm in einen schwungvollen Dance-Track.
Die Geschichte bleibt dabei dieselbe: Ein Nilpferd muss dringend aufs WC – und die Suche nach dem richtigen Örtchen entwickelt sich alles andere als unkompliziert. Der neue Mix verbindet den humorvollen Song mit einer Portion Dschungel-Party und bringt damit frischen Schwung in das bekannte Giraffenaffen-Abenteuer.
Wer noch mehr Giraffenaffen-Musik für die kommende Jahreszeit sucht, findet in der „Herbstlieder“-Compilation eine passende Auswahl für gemütliche und bewegte Herbsttage mit der Familie.