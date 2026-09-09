Giraffenaffen Gang veröffentlicht Dschungelrave Mix von “Ein Nilpferd muss aufs WC” als Musikvideo

“Dschungelrave Mix” von “Ein Nilpferd muss aufs WC” jetzt auch als Video. Zu hören ist der Remix des ursprünglich 2016 veröffentlichten Tracks auf dem aktuellen Album “Giraffenaffen 10”. Das Nilpferd ist zurück – und diesmal geht es mit ordentlich Groove auf Toilettensuche: Die Giraffenaffen Gang veröffentlicht denvonjetzt auch als Video. Zu hören ist der Remix des ursprünglich 2016 veröffentlichten Tracks auf dem aktuellen Album

“Ein Nilpferd muss aufs WC” sorgte mit seiner turbulenten Geschichte für viel Unterhaltung. Im neuen “Dschungelrave Mix” bekommt der Song nun ein noch tanzbareres Update: Treibende Beats und elektronische Sounds verwandeln den bekannten Ohrwurm in einen schwungvollen Dance-Track. Schon das liebevoll gestaltete Musikvideo zur ursprünglichen Version vonsorgte mit seiner turbulenten Geschichte für viel Unterhaltung. Im neuenbekommt der Song nun ein noch tanzbareres Update: Treibende Beats und elektronische Sounds verwandeln den bekannten Ohrwurm in einen schwungvollen Dance-Track.

Die Geschichte bleibt dabei dieselbe: Ein Nilpferd muss dringend aufs WC – und die Suche nach dem richtigen Örtchen entwickelt sich alles andere als unkompliziert. Der neue Mix verbindet den humorvollen Song mit einer Portion Dschungel-Party und bringt damit frischen Schwung in das bekannte Giraffenaffen-Abenteuer.