“Giraffenaffen Sommer Hits”: Die neue Compilation voller Sommerfeeling und Lieblingsliedern

Mit “Giraffenaffen Sommer Hits
” erscheint eine neue Compilation, die einen perfekten Soundtrack für warme Tage und gemeinsame Familienmomente liefert. Die beliebte Musikreihe, in der Top-Stars der deutschen Musikszene Songs für Kinder singen, versammelt hier beliebte Giraffenaffen
-Songs voller Leichtigkeit, guter Laune und eingängiger Melodien und macht Lust auf Sommer, Abenteuer und Lebensfreude.
Mit insgesamt 20 Songs vereint die Compilation zahlreiche Highlights aus den bislang 10 Alben der Giraffenaffen
: Mit dabei ist “Fühlst du die Musik
” von CÉLINE
, die gefühlvolle Neuinterpretation “An guten Tagen
” von Johannes Oerding
und “Wenn jetzt Sommer wär
” von Pohlmann.
(beide aus dem aktuellen “Giraffenaffen 10
”-Album), der beliebte Familienhit “Wenn ich groß bin
” mit SDP
und DIKKA
und weitere Songs von Stefanie Heinzmann
, Tim Bendzko, Alexander Eder
u. v. a. Die Mischung aus modernen Popsounds, vertrauten Stimmen und kindgerechten Botschaften schafft dabei ein musikalisches Erlebnis für Kinder und die ganze Familie. Auch die coole Giraffenaffen
Gang ist mit mehreren Feelgood-Songs vertreten.
Wie gewohnt verbinden die Giraffenaffen
auch auf dieser Compilation kindgerechte Versionen bekannter Songs und Giraffenaffen-Originals mit Themen, die Familien bewegen: Freundschaft, Zusammenhalt, Fantasie und die Freude an gemeinsamer Zeit. So entsteht ein abwechslungsreicher Mix aus fröhlichen Mitmachliedern, sommerlichen Ohrwürmern und Gedanken an schöne Momente, der sich ideal für unterwegs, den Garten oder kleine Tanzpausen zwischendurch eignet.
“Giraffenaffen Sommer Hits
” ist ab sofort im Streaming verfügbar und bringt eine Extraportion Sommerlaune in den Familienalltag.