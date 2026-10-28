Mit den Giraffenaffen musikalisch durch die Winter- und Weihnachtszeit

“Winter- und Weihnachtslieder mit den Giraffenaffen” gibt es jetzt den passenden Soundtrack für Wintertage, Plätzchenbacken und die Weihnachtszeit. Wenn es draußen kälter und drinnen gemütlicher wird, gehört Musik für viele Familien einfach dazu. Mitgibt es jetzt den passenden Soundtrack für Wintertage, Plätzchenbacken und die Weihnachtszeit.

Bekannte Künstler*innen verleihen den Liedern dabei ihren ganz eigenen Klang – wie immer bei den Giraffenaffen. Mit dabei sind unter anderem Mark Forster, Wincent Weiss, Yvonne Catterfeld, Lina Larissa Strahl, Alexa Feser, Glasperlenspiel, PRAG und Oonagh. So treffen vertraute Melodien auf tolle Stimmen und moderne Popsounds.

Von “Jingle Bells” bis “Stille Nacht”

Die Auswahl reicht von schwungvollen Winterliedern bis zu Weihnachtsklassikern. “Jingle Bells, Schlittenfahrt im Schnee”, “Winter Wunderland” und “Rudolf, das kleine Rentier” bringen winterliche Stimmung ins Wohnzimmer, während Klassiker wie “Stille Nacht” und “Santa Lucia” die ruhigeren Momente der Weihnachtszeit begleiten.

“Winter- und Weihnachtslieder mit den Giraffenaffen” beliebte Songs aus dem Mit insgesamt 18 Songs versammeltbeliebte Songs aus dem Giraffenaffen -Katalog erstmals zueiner winterlich-weihnachtlichen Compilation für die ganze Familie. Die perfekte musikalische Begleitung für gemütliche Nachmittage, gemeinsame Vorbereitungen aufs Fest und natürlich die Weihnachtstage selbst.