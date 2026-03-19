“Zebrastreifenpferd”: Oimara sorgt für Wortwitz und viel Humor auf dem neuen Album “Giraffenaffen 10”

Mit “Zebrastreifenpferd (Giraffenaffen Version)
” veröffentlicht Oimara gemeinsam mit den Giraffenaffen
die zweite Vorabsingle aus dem Jubiläumsalbum “Giraffenaffen 10
”, das am 17. April 2026 erscheint. Der bayerische Liedermacher, der mit seinem Hit “Wackelkontakt
” ein Millionenpublikum erreichte, zeigt dabei einmal mehr sein Gespür für eingängige Melodien und feinen Sprachwitz, und zwar diesmal in einer familienfreundlichen Neuinterpretation.
Der Song basiert auf seinem bekannten Originaltitel “Zebrastreifenpferd
” und wurde für das Giraffenaffen
-Projekt perfekt angepasst. Aber auch in der Giraffenaffen
-Version steht im Mittelpunkt eine herrlich absurde Frage: Was war eigentlich zuerst da – das Zebra oder der Zebrastreifen? Aus dieser einfachen Idee entwickelt sich ein verspielter Ohrwurm, der mit kreativen Wortspielen und einem treibenden Rhythmus überzeugt.
Musikalisch verbindet “Zebrastreifenpferd (Giraffenaffen Version)
” die typische Leichtigkeit von Oimara mit satten Beats und dem unverwechselbaren Giraffenaffen
-Sound: bunt, lebendig und mit einem Augenzwinkern. So entsteht ein Lied, das schnell im Ohr bleibt und Familien gleichermaßen zum Mitsingen, Mitdenken und Mittanzen einlädt und sich perfekt in die zehnte Ausgabe des beliebten Konzepts der Giraffenaffen
einbringt. Denn auch in “Giraffenaffen 10
” gibt es wieder viele bekannte Stimmen der deutschsprachigen Musikszene, wie SOFFIE
, Pohlmann.
, Die Atzen
, Wilhelmine oder MiA.
, die ihre bekanntesten Songs familienfreundlich aufbereiten und mit ihrer Musik und ganz viel Witz und Herz Klein und Groß begeistern.