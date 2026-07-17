“Daughter from Hell” – Gracie Abrams veröffentlicht ihr drittes Studioalbum

GRAMMY®-nominierte Singer-Songwriterin Gracie Abrams veröffentlicht ihr mit Spannung erwartetes drittes Studioalbum “Daughter from Hell”. Das Album erzählt von den Unsicherheiten, das Heranwachsen und die emotionalen Turbulenzen des Lebens in den Zwanzigern. Das Album schildert eine prägende Lebensphase, die sich zugleich zutiefst persönlich und doch universell anfühlt. Auf der Grundlage emotionaler Ehrlichkeit und sorgfältiger Erzählkunst zeigt das Album, wie Gracie sich der Komplexität des Erwachsenwerdens stellt.

Mit den Vorab-Singles „Hit the Wall“ und „Look at My Life“ gab Gracie bereits einen ersten Einblick in das Album. „Hit the Wall“ feierte ein starkes Debüt im US-Radio und markierte mit 3,9 Millionen Spotify-Streams innerhalb von 24 Stunden ihren bisher erfolgreichsten Streaming-Start.

„Daughter from Hell“ zeigt Gracie Abrams von ihrer bislang persönlichsten Seite und unterstreicht einmal mehr ihr außergewöhnliches Gespür für emotionales Storytelling.