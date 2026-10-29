Gracie Abrams kündigt „Daughter from Hell (Deluxe)“ an und veröffentlicht neue Single

Nachdem Gracie Abrams mit ihrem dritten Studioalbum „Daughter from Hell“ Platz eins der deutschen Albumcharts eroberte, hat die US-amerikanische Singer-Songwriterin nun eine Deluxe-Version angekündigt. Bereits am heutigen Donnerstag (29. Oktober) ist mit „Here You Come, There You Go“ eine neue Single erschienen, bevor am 20. November das erweiterte Album folgt.





Erst im Juli veröffentlichte Gracie Abrams ihr drittes Studioalbum „Daughter from Hell“, an dem sie unter anderem mit ihrem langjährigen musikalischen Wegbegleiter Aaron Dessner arbeitete. Mit den Singles „Hit the Wall“ und „Look at My Life“ hatte sie zuvor einen ersten Vorgeschmack auf das Album gegeben. Nun bekommt der Longplayer mit „Daughter from Hell (Deluxe)“ ein Update.

Gemeinsam mit Jim-E Stack und Amy Allen schrieb Gracie Abrams den neuen Song „Here You Come, There You Go“, der am 29. Oktober um 17 Uhr veröffentlicht wurde. Zeitgleich fiel der Startschuss für die Vorbestellung von „Daughter from Hell (Deluxe)“, das am 20. November erscheint.



