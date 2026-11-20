Gracie Abrams erweitert ihr drittes Studioalbum Daughter from Hell um fünf zusätzliche Songs. Die Deluxe-Version umfasst 21 Tracks, darunter „Out of Nowhere“ und „Crazy Girl“. Abrams spielte „Out of Nowhere“ erstmals live beim Glastonbury Festival 2025 und „Crazy Girl“ war bisher nur auf Vinyl erhältlich und erscheint nun erstmals digital.

Zu den weiteren Bonustracks zählen „Love Letter“ und „Cold Goodbyes“. Auch die bereits veröffentlichte Single „Here You Come, There You Go“ ist auf der Deluxe-Version enthalten. Daughter from Hell erschien im Juli und war Abrams’ erstes Album, das auf Platz eins der US-amerikanischen Billboard 200 debütierte.