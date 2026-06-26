Gracie Abrams veröffentlicht neue Single

Gracie liefert mit „Look At My Life“ den nächsten Vorgeschmack auf ihr drittes Studioalbum „Daughter From Hell“, das am 17. Juli erscheint.

In einem Interview mit dem New York Times Popcast sprach Gracie über die persönliche Bedeutung des Songs. „Look At My Life“ entstand aus ihrer Auseinandersetzung mit den Erfahrungen, die sie nach ihrem Studienabbruch möglicherweise verpasst hat, und dem Gefühl, wie rasant sich ihr Leben seitdem verändert hat. Zwischen dem Wunsch nach einem normalen Alltag und den Herausforderungen ihres kometenhaften Erfolgs reflektiert sie ihre persönliche Entwicklung und den Umgang mit öffentlicher Wahrnehmung.



Begleitend zur Single erschien ein Musikvideo, das Gracie auf einem Roadtrip durch eine ländliche Kleinstadt zeigt. Zwischen Stopps auf einem Parkplatz eines Convenience Stores und Szenen in einem leeren Tanzstudio endet ihre Reise schließlich in einem Heißluftballon, mit dem sie dem Alltag entflieht.