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Das neue Album „PALACE FOR THE PEOPLE“ ist da

Greta Van Fleet
09.10.2026
Greta Van Fleet veröffentlichen „PALACE FOR THE PEOPLE“
Mit „PALACE FOR THE PEOPLE“ ist am 9. Oktober das neue Album von Greta Van Fleet erschienen. Aufgenommen wurde es im Frühjahr 2026 in Tennessee und gemeinsam von der Band und Mike Elizondo produziert.
Die Inspiration für den Titel fand die Band auf ihrer Tour 2022 in der Geschichte des Londoner Alexandra Palace. Als Palast für alle sollte er Menschen einen Ort zum Zusammenkommen und Entfliehen bieten. Eine Idee, die Greta Van Fleet auch in ihrer Musik wiederfinden. Wie Sam Kiszka es beschreibt: „Die Musik ist unser Palast.“
Im Mai 2027 kommt die Band mit ihrer „Into The Beginning“ Tour nach München, Hamburg und Berlin.

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