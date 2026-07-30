Greta Van Fleet kündigen neues Album „Palace For The People“ an und veröffentlichen mit „Saw You Stand“ eine Liebeserklärung

Greta Van Fleet kündigen ein neues Album „Palace For The People“ an und liefern mit „Saw You Stand“ gleichzeitig die zweite musikalische Kostprobe aus ihrem kommenden Projekt. Nachdem die US-amerikanische Band aus Michigan gerade erst ihr neues Album angekündigt hat, erscheint die neue Single am 31. Juli. „Saw You Stand“ folgt auf den bereits veröffentlichten Vorboten „Play Your Games“ und gibt einen weiteren Einblick in die nächste Phase der Band. In den vergangenen Tagen teilten Greta Van Fleet auf ihren Social-Media-Kanälen bereits mehrere Studioeinblicke und Teaser zum Song – ganz nach dem Motto der Band: „Every song holds a story.“ Für Sänger Josh Kiszka ist „Saw You Stand“ dabei ein ganz besonderer Song. In einem von der Band veröffentlichten Interview beschreibt er den Track als den besten Liebessong, den Greta Van Fleet bisher geschrieben haben, und zählt den Text zu seinen stärksten Lyrics. Produziert wurde die Single von Grammy-Gewinner Mike Elizondo, der unter anderem mit Turnstile und Twenty One Pilots gearbeitet hat.







Seit ihrer Gründung 2012 haben sich Greta Van Fleet zu einer der prägendsten Rockbands ihrer Generation entwickelt. Die Brüder Joshua, Jacob und Samuel Kiszka sowie Schlagzeuger Kyle Hauck veröffentlichten bislang drei Alben und eine Doppel-EP, die allesamt in die deutschen Albumcharts einstiegen. Ihr letztes Album „Starcatcher“ erreichte 2023 Platz zwei der deutschen Charts, während „The Battle At Garden’s Gate“ (2021) und „Anthem Of The Peaceful Army“ (2018) jeweils auf Platz drei landeten.

Auch international konnte die Band zahlreiche Auszeichnungen sammeln – darunter einen Grammy Award, drei Detroit Music Awards und einen iHeartRadio Music Award. Mit ihrer neuen Single „Saw You Stand“ schlagen Greta Van Fleet nun das nächste Kapitel auf und zeigen einmal mehr, dass große Rock-Gesten und emotionale Geschichten noch immer funktionieren.



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