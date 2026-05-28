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Greta Van Fleet veröffentlichen neue Single „Play Your Games“

Greta van Fleet
27.05.2026
Greta Van Fleet meldeen sich mit ihrer neuen Single „Play Your Games“ zurück. Der hymnische Rocktrack erscheint am Freitag, den 29. Mai, und markiert das nächste Kapitel der gefeierten Band aus Michigan. Produziert wurde die Single von Grammy-Gewinner Mike Elizondo, der bereits mit Bands wie Turnstile und Twenty One Pilots gearbeitet hat. Mit kraftvollen Gitarren, dynamischen Hooks und der unverwechselbaren Stimme von Frontmann Josh Kiszka knüpft „Play Your Games“ an den charakteristischen Sound der Band an und verbindet klassischen Rock mit moderner Energie. 


Für ihren Sound und ihre Live-Auftritte wurde die Band bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Grammy Award sowie mehreren Detroit Music Awards und einem iHeartRadio Music Award. Ihr letztes Album „Starcatcher“ aus dem Jahr 2023 erreichte in Deutschland Platz #2 der Albumcharts. Die Vorgängeralben „The Battle At Garden’s Gate“ (2021) und „Anthem Of The Peaceful Army“ (2018) platzierten sich jeweils auf Platz #3. 
Mit „Play Your Games“ liefern Greta Van Fleet nun einen weiteren kraftvollen Rocksong, der ihre Position als eine der wichtigsten modernen Rockbands ihrer Generation unterstreicht.

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Weitere Musik von Greta Van Fleet

CD
Vinyl2023
Starcatcher
Digital2023
Sacred The Thread
2LP
Vinyl2021
The Battle At Garden’s Gate
CD + Digital
CD2021
Greta Van Fleet – The Battle At Garden’s Gate
Digital2020
My Way, Soon
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Anthem Of The Peaceful Army
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When The Curtain Falls
Start
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