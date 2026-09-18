Greta Van Fleet veröffentlichen neue Single „Tear It Down“

Die mit dem GRAMMY® Award ausgezeichnete Rock-’n’-Roll-Band Greta Van Fleet hat mit „Tear It Down“ eine neue Single veröffentlicht. Der Song ist ein weiterer Vorbote des kommenden Studioalbums „PALACE FOR THE PEOPLE“, das am 9. Oktober erscheint.

Nach „Play Your Games“ und „Saw You Stand“ gibt die neue Single einen weiteren Blick hinter die Kulissen ihres grandiosen neuen Albums. „Tear It Down“ verbindet ein markantes Rock-Riff mit nachdenklichen Lyrics und steigert sich zu einem kraftvollen Refrain.