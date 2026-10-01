Die neue Single „Warum“

Voller Sehnsucht haben die Helene Fischer Fans auf „Warum“, die neue Single von Deutschlands erfolgreichster Künstlerin, gewartet. Die Premiere feierte der Titel während der großen 360°-Stadiontour vor knapp 750.000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Warum“ blieb den Fans seither im Kopf und das bis dahin noch ungewisse Erscheinungsdatum sorgte auf den sozialen Medien immer wieder für viel Gesprächsstoff. Zurecht, denn der Song geht mit seiner wunderbar gesungenen Melodie, wie es wohl nur Helene Fischer kann, ohne Umwege direkt ins Herz. Sie lässt uns überwältigend das Gefühl mitfühlen, wenn ein besonderer Mensch plötzlich alles verändert: wenn Nähe und tiefe Verbundenheit so intensiv werden, dass sie sich kaum erklären lassen oder wie Helene singt: „Warum will ich immer mehr von dir?“.

Die neue Musik von Helene Fischer kommt an und so landeten in die ersten beiden Singles „Heute Nacht“ und „An meiner Seite“ auf Platz 1 und 2 der Singlecharts, ebenso stellte „Heute Nacht“ einen neuen Allzeit-Rekord am Radio auf: kein anderer Song war jemals länger auf Platz Nr.1 der konservativen AirPlay Charts.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich die Fans auf das neue Album und die nun erscheinende dritte Single „Warum“ freuen. Ein emotionaler Song über die Magie der Liebe – und über das wunderschöne Rätsel, warum ausgerechnet ein Mensch das eigene Herz so tief berührt.

„Warum“ erscheint am 16.10.2026 und ist die dritte Single des neuen, bereits vorbestellbaren Albums.